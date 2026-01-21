Для вашей же безопасности, не грейте 3 этих продукта в СВЧ: учитесь на моих ошибках

Микроволновая печь стала незаменимой помощницей на современной кухне, но важно помнить: не вся еда хорошо переносит такой способ разогрева. Некоторые продукты могут не только испортиться, но и стать потенциально опасными. Вот список из трёх ингредиентов, которые лучше приготовить или подогреть другим способом.
1. Сельдерей и зелень
Если вы готовили суп или рагу с сельдереем, не разогревайте его в микроволновой печи. Под воздействием СВЧ-излучения содержащиеся в этом овоще нитраты могут преобразовываться в нитрозамины — соединения, которые считаются канцерогенными. Это же правило касается шпината и другой листовой зелени. Для сохранения безопасности и пользы блюда используйте обычную плиту.
2. Яйца в скорлупе
Разогревать или пытаться сварить яйцо в микроволновке — рискованная идея. Из-за быстрого испарения влаги внутри создаётся высокое давление, что может привести к настоящему взрыву прямо в печи. Кроме того, такой способ нагрева не гарантирует равномерной термической обработки, что повышает риск выживания бактерий, например, сальмонеллы. Безопаснее использовать кастрюлю с водой.
3. Замороженное мясо
Соблазн быстро разморозить курицу или говядину в микроволновке велик, но результат часто разочаровывает. Мясо прогревается неравномерно: края могут начать готовиться, в то время как середина останется ледяной. Это создаёт идеальные условия для размножения микроорганизмов. Для качественной разморозки лучше заранее переложить продукт из морозилки в холодильник или использовать режим «Разморозка» с последующей немедленной тепловой обработкой.