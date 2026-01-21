Семейная ипотека с животиком: в Госдуме решили помочь будущим родителям ещё до появления малыша

Депутаты Государственной думы от партии «Новые люди» выступили с инициативой изменить порядок оформления семейной ипотеки, сообщает ТАСС.
В предложении говорится о возможности воспользоваться программой уже с 12-й недели беременности, а не только после появления ребёнка на свет. Соответствующее обращение уже отправлено министру финансов Антону Силуанову.
Как отмечается в обращении, действующие правила разрешают оформить льготную ипотеку только после рождения ребёнка, что, по мнению авторов письма, вынуждает семьи откладывать решение жилищного вопроса и может привести к менее выгодным условиям банка.
Депутаты предлагают разрешить получение семейной ипотеки с момента, когда беременность переходит во второй триместр.
В случае остановки беременности по медицинским причинам, возникновения выкидыша или других подобных ситуаций предлагается прекращать действие права на льготную ставку с последующим пересчётом условий займа.
Авторы инициативы полагают, что такие изменения позволят молодым семьям на равных участвовать в программе и обеспечат более ранний и справедливый доступ к господдержке.
Они подчёркивают необходимость изменений для улучшения жилищных условий семей, ожидающих ребёнка.
