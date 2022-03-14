Силуанов заявил, что траты на экономику России выросли на 17% в 2020 году

В 2020 году расходы на экономику в России по сравнению с докризисным планом выросли на 17%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов написал в своей статье для журнала «Финансы», сообщает «Газета».