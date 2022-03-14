Все новости / Антон Силуанов

Антон Силуанов

Политика
Мишустин сообщил о подготовке России к импортозамещению
Российской правительство подготовило ряд мер по замещению импортных комплектующих, чтобы смягчить удар западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
28 фев 2022 15:12
Экономика
Решетников высказался против изменения цели по инфляции
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики, что в свою очередь негативно скажется на росте российской экономики. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет», передает РИА Новости.
30 ноя 2021 15:13
Экономика
Силуанов заверил, что акциз на жидкую сталь не приведет к сворачиванию инвестпрограмм
Введение акциза на жидкую сталь не приведет к остановке инвестиционных программ предприятий, облагаемых таким налогом, а также не затронет стоимость готовой продукции. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает ТАСС.
12 ноя 2021 09:35
Экономика
Силуанов заявил о необходимости поддержки неработающих пенсионеров без допдоходов
Министерство финансов России представит дополнительные меры поддержки пенсионеров, не имеющих дополнительных источников дохода, в случае незапланированного роста инфляции в стране. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает газета «Известия».
28 окт 2021 21:52
Экономика
Минфин не планирует менять НДФЛ ближайшие три года
В ближайшие три года в России не планируется вводить каких-либо изменений в части налога на доходы физических лиц. Об этом на комитете Государственной думы по бюджету и налогам заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
18 окт 2021 21:59
Политика
Президент Путин: восстановление мировой экономики связано с инфляционными рисками
Российский президент Владимир Путин пояснил, что ключевые сектора отечественной экономики довольно быстро восстанавливаются, но одновременно с этим растет и инфляция. Такими наблюдениями он поделился в ходе совещания по вопросам экономики.   
27 июл 2021 15:41
Экономика
Силуанов заявил, что траты на экономику России выросли на 17% в 2020 году
В 2020 году расходы на экономику в России по сравнению с докризисным планом выросли на 17%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов написал в своей статье для журнала «Финансы», сообщает «Газета».
29 июн 2021 11:30
Общество
Россиянам будут автоматически начислять соцвыплаты через Госуслуги
Портал Госуслуг избавит россиян от лишних действий и позволит им автоматически получать социальные выплаты от государства. На сайте появится специальный сервис, созданный в рамках социального казначейства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство труда.
09 июн 2021 10:15
Общество
В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость для некоторых граждан
Граждане, имеющие в собственности несколько квартир и недвижимость большой площади, должны платить повышенный налог на имущество. Так считает первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы России Михаил Щапов, сообщает Ura.ru.
04 июн 2021 11:47
Экономика
Минфин назвал возможные источники финансирования поручений из послания Путина
Реализация мер, озвученных во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, может быть профинансирована из резервного фонда правительства, дополнительных нефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина.   
22 апр 2021 19:58
Политика
Путин провел совещания по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в течение последних дней проводит совещания, посвященные подготовке послания Федеральному собранию. Об этом рассказал сам глава государства, сообщает газета «Известия».
20 апр 2021 12:55
Общество
Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
Минобрнауки выяснило, что средняя заработная плата ученой из Новосибирска, которая пожаловалась Путину, составила в прошлом году 44 тыс. рублей в месяц, заявил глава ведомства Валерий Фальков.   
10 фев 2021 16:59
Политика
Володин раскритиковал главу Минфина за равнодушие к запросам россиян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул главу Минфина Антона Силуанова в том, что тот, в отличие от президента Владимира Путина, игнорирует запросы граждан и парламентариев. Об этом пишет «ТАСС».
29 окт 2020 13:27
Политика
Силуанов переадресовал вопрос о строительстве зданий Пенсионного фонда Топилину
Вопросы строительства и реконструкции зданий Пенсионного фонда России в регионах относится к бюджету фонда и, соответственно, их необходимо задавать его главе Максиму Топилину.
29 окт 2020 10:04
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