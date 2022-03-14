Прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году составит 20 процентов.
Российской правительство подготовило ряд мер по замещению импортных комплектующих, чтобы смягчить удар западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Министерство финансов России подготовило инициативы по проведению крупной амнистии капиталов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики, что в свою очередь негативно скажется на росте российской экономики. Об этом министр заявил в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет», передает РИА Новости.
Введение акциза на жидкую сталь не приведет к остановке инвестиционных программ предприятий, облагаемых таким налогом, а также не затронет стоимость готовой продукции. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, комментируя вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает ТАСС.
Министерство финансов России представит дополнительные меры поддержки пенсионеров, не имеющих дополнительных источников дохода, в случае незапланированного роста инфляции в стране. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает газета «Известия».
В ближайшие три года в России не планируется вводить каких-либо изменений в части налога на доходы физических лиц. Об этом на комитете Государственной думы по бюджету и налогам заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин пояснил, что ключевые сектора отечественной экономики довольно быстро восстанавливаются, но одновременно с этим растет и инфляция. Такими наблюдениями он поделился в ходе совещания по вопросам экономики.
В 2020 году расходы на экономику в России по сравнению с докризисным планом выросли на 17%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов написал в своей статье для журнала «Финансы», сообщает «Газета».
Портал Госуслуг избавит россиян от лишних действий и позволит им автоматически получать социальные выплаты от государства. На сайте появится специальный сервис, созданный в рамках социального казначейства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство труда.
Граждане, имеющие в собственности несколько квартир и недвижимость большой площади, должны платить повышенный налог на имущество. Так считает первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы России Михаил Щапов, сообщает Ura.ru.
Реализация мер, озвученных во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, может быть профинансирована из резервного фонда правительства, дополнительных нефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина.
Президент России Владимир Путин в течение последних дней проводит совещания, посвященные подготовке послания Федеральному собранию. Об этом рассказал сам глава государства, сообщает газета «Известия».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Алтайский край. Около 14:00 по местному времени его самолет приземлился в Барнауле.
Минобрнауки выяснило, что средняя заработная плата ученой из Новосибирска, которая пожаловалась Путину, составила в прошлом году 44 тыс. рублей в месяц, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Следственный комитет начал проверку после сообщения о невыплате в полном объеме заработной платы ученым в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов ждут проверки, которые проведут по поручению Путина. Президент потребовал это сделать во время заседания Совета по науке и образованию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул главу Минфина Антона Силуанова в том, что тот, в отличие от президента Владимира Путина, игнорирует запросы граждан и парламентариев. Об этом пишет «ТАСС».
Госдума на заседании в среду, 28 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Об этом пишет «РИА Новости».
Вопросы строительства и реконструкции зданий Пенсионного фонда России в регионах относится к бюджету фонда и, соответственно, их необходимо задавать его главе Максиму Топилину.