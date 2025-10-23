«Рожайте, но живите в стесненных условиях»: петербуржцы обсуждают парадоксы государственной поддержки ипотеки

Мечта о собственном жилье или новый виток неравенства?

В Госдуме зарегистрированы предложения о введении унифицированного механизма субсидирования ипотеки для ключевых секторов экономики — от машиностроения и IT до здравоохранения и образования.

Заместитель председателя комитета по строительству Александр Аксененко направил соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову.

Предлагается установить процентную ставку для работников некоторых сфер на уровне 4–6% годовых.

От машиностроения до учителей — кто получит доступ к льготной ипотеке?

Инициатива нацелена на поддержку «основы промышленного потенциала и человеческого капитала страны».

Как пишет "Газета.ру", в письме указывается, что высокая стоимость жилья и ипотечных ставок являются главными препятствиями для покупки недвижимости, особенно в регионах.

Предлагается компенсировать предприятиям часть ставки, чтобы она не превышала 6%, при условии, что работник обязуется трудиться на предприятии не менее пяти лет.

Почему петербуржцы против адресной ипотеки?

Такой подход к субсидированию вызвал критику среди жителей.

«А почему только для врачей и учителей? А остальные, кто тоже работает, налоги платит, пусть дальше по 15% берут?», — негодуют петербуржцы.

Многие считают, что это только усугубляет социальное расслоение:

«Эти „выборочные“ программы уже надоели. Если государство реально хочет помочь людям, сделайте нормальную ставку для всех, а не делите на „нужных“ и „ненужных“».

Критика механизма компенсации процентной ставки

Критика направлена и на саму схему поддержки застройщиков.

«А зачем субсидировать уродов застройщиков все равно их деньги налогоплательщиков? Им 4-6% мало конечно за разваливающиеся муравейники», — отмечают скептики.

Высказывается мнение, что при здоровой экономике ставки были бы низкими сами по себе:

«При нормальной экономике ипотека и так была бы 4-6%».

«Рожайте, рожайте, а жилья нет»: Демографический призыв и жилищный вопрос

На фоне предложений об ипотеке звучит и тема демографии.

«Зато говорят рожайте, рожайте», — иронизируют горожане.

Проблема жилья остается острой:

«Около 13% семей арендуют квартиры, а примерно 7% живут в стесненных условиях (менее 10 квадратных метров на человека)».

Дефицит бюджета и «конские» проценты: Реально ли обеспечить ставку в 4% для всех?

На фоне заявленных мер возникают вопросы о финансовой реализуемости.

«Это конечно все хорошо, только как это планируется обеспечивать при дефиците бюджета», — интересуются наблюдатели.

Вспоминая о прошлом, звучит ностальгия: