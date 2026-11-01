Размер пенсии по старости изменится: в Минфине РФ назвали точную сумму

К концу 2027 года средняя пенсия по старости составит 29 904 рубля.

Такую цифру озвучил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме, представляя бюджет на 2027–2029 годы. Выплаты в следующем году проиндексируют дважды. Держите эти данные в голове, планируя траты.

Сколько составит средняя выплата

Ориентир на конец 27-го года — 29,9 тыс. рублей. Речь идет о среднем уровне по стране, а не о конкретной надбавке каждому. Министр назвал сумму при обсуждении проекта федерального бюджета.

Когда ждать деньги в декабре

Часть пенсионеров получит две выплаты за месяц. Элеонора Кавшар, возглавляющая комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, пояснила: если пенсия обычно приходит с 1-е по 10-е число, в декабре перечислят декабрьскую сумму и досрочно январскую за 2027 год.

На сколько вырастет после индексации

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, оценил первую прибавку 2027 года примерно в 1857,84 рубля. Точный февральский процент уточнят в начале года, когда Росстат обнародует данные по инфляции.

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