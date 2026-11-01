Обязательно кормлю клубнику до 5 ноября: летом ягоды размером с мандарин — вот что нужно сделать

Подготовьте ягодные плантации к зимовке правильно, чтобы в следующем сезоне собрать рекордный урожай.

Заложите основу формирования крепких плодовых почек с помощью грамотного осеннего питания. Повысьте урожайность и ускорьте созревание первых плодов благодаря своевременному внесению элементов. Изучите простые правила ухода и избегайте критических ошибок.

Сроки и подготовка

Приступайте к работам в конце октября или начале ноября, когда земля еще теплая. Измерьте температуру грунта на глубине десяти сантиметров: она должна превышать два градуса тепла. Обильно пролейте грядки водой, чтобы корни легче усвоили питание. Рассыпьте суперфосфат и сульфат калия из расчета тридцать и двадцать грамм на метр.

Мульчирование и помощь

Укройте почву слоем перегноя или компоста толщиной четыре сантиметра. Защитите корни от вымерзания и сохраните влагу, создав плотную органическую подушку. При похолодании до трех градусов проведите внекорневую подкормку. Растворите десять грамм калийной соли в ведре воды и опрыскайте листву.

Запрещенные приемы

Категорически откажитесь от применения азотных удобрений в преддверии холодов. Исключите азот, ведь он истощает кусты и лишает их зимостойкости. Не разбрасывайте сухие гранулы по сухой земле, иначе неизбежен ожог корней. Соблюдайте рекомендации, и растения отблагодарят вас крупными ягодами.