Беру лаваш – и кручу трубочки: готовлю вкуснятину на завтрак: в 100 раз лучше пирожков

Лаваш — универсальный продукт, позволяющий оперативно приготовить полноценный завтрак или перекус.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- яйца сырые — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- ветчина — 150 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- молоко — 6 ст. л.;
- зеленый лук, укроп, соль, перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Технология приготовления
Подготовьте начинку: натрите на терке вареные яйца и сыр, измельчите ветчину и зелень.
Соедините компоненты, добавьте сметану, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы.
Нарежьте лаваш прямоугольниками, распределите начинку и сверните заготовки в форме трубочек.
Взбейте сырые яйца с молоком. Окуните каждую трубочку в подготовленную смесь.
Обжарьте изделия на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова предлагает заменить сметану майонезом – так вкус будет более выраженным.
Фото сгенерировано ИИ
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