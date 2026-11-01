Беру лаваш – и кручу трубочки: готовлю вкуснятину на завтрак: в 100 раз лучше пирожков

Моментальная вкуснятина из простых ингредиентов

Лаваш — универсальный продукт, позволяющий оперативно приготовить полноценный завтрак или перекус.

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

яйца сырые — 2 шт.;

сыр — 100 г;

ветчина — 150 г;

сметана — 2 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

зеленый лук, укроп, соль, перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Технология приготовления

Подготовьте начинку: натрите на терке вареные яйца и сыр, измельчите ветчину и зелень.

Соедините компоненты, добавьте сметану, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы.

Нарежьте лаваш прямоугольниками, распределите начинку и сверните заготовки в форме трубочек.

Взбейте сырые яйца с молоком. Окуните каждую трубочку в подготовленную смесь.

Обжарьте изделия на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова предлагает заменить сметану майонезом – так вкус будет более выраженным.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

«Пузырчатые» чебуреки без хлопот: нужны только мука, вода и масло – сочные и вкуснющие.

Сырная лепешка: вкусное решение для завтрака — полюбят все члены семьи.