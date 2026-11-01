Сколько соли нужно класть на 1 кг капусты: получится хрустящей и вкусной — идеальные пропорции

Квашеная капуста удается, когда соблюдены пропорции. Вкус, хруст и сочность зависят от соли и моркови.

Рецептов много, но основа у них одна. Разберитесь в нормах — и закуска получится с первого раза.

Нормы соли и овощей

Повар-технолог Анжелика Плеханова называет классическую норму: 25 г крупной нейодированной соли на килограмм капусты. Такое количество обеспечивает равномерное квашение. Йодированная соль делает закуску мягкой, поэтому ее не берите. Крупные кристаллы растворяются постепенно и дают ровный посол. Моркови нужно 150 г на килограмм — для умеренной сладости.

Рассол и сахар

Сахар допустим при соблюдении технологии. На литр воды возьмите две столовые ложки соли и одну сахара, размешайте до растворения кристаллов и залейте капусту. Вместо сахара можно использовать мед. Избыток моркови ускоряет закисание и снижает упругость, так что меру соблюдайте.

Гнет и температура

Плотно утрамбовывайте овощи, чтобы вышел воздух. Держите закуску под гнетом при комнатной температуре несколько дней. Периодически протыкайте массу, выпуская газы. Затем уберите в прохладное место.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова раньше солила на глаз и удивлялась, почему капуста мягкая. С весами и крупной солью результат изменился сразу: банка стоит в тепле три дня, потом уезжает на балкон, и хруст сохраняется до весны. Морковь отмеряю ровно 150 г — перебор чувствуется уже на второй день.

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