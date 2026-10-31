Пластиковые бутылки везу не на свалку, а на дачу — из брикетов мастерю вечную конструкцию — мусор становится золотом

Как использовать пустые бутылки на даче

Бутылки из пластика принято выбрасывать, но они еще могут пригодиться в необычных целях. Из пустой тары получится сделать модули для садовых конструкций. Подобную технологию называют экокирпичами. В каждую емкость нужно уложить сухую пластиковую упаковку, что позволит создать брикет. Стоит рассмотреть четыре идеи.

Делаем брикет из бутылки

Используйте пустые бутылки из-под воды или других напитков объемом 1-1,5 литра. Тара должна иметь одинаковую форму.

Порядок действий:

Подготовьте бутылки, вымойте их и высушите.

Найдите чистую пластиковую упаковку: пленку, пакеты.

Закладывайте в бутылки пластиковую упаковку, уплотняйте содержимое с помощью деревянной палки.

После наполнения бутылки закрутите крышку.

Плотность экокирпича должна составлять 0,33 г на миллилитр. Внутрь емкости нельзя складывать мокрую упаковку, пищевые отходы и стекло.

Скамейка для сада

Из экокирпичей можно сделать скамейку для отдыха. Декоративными боковинами могут стать как раз экокирпичи. Соберите устойчивый каркас из дерева или металла, после чего в боковые отсеки выложите брикеты из бутылок. Их важно закрепить, иначе они могут выпасть.

Сверху установите деревянное сиденье, а бутылки закройте непрозрачной облицовкой. У вас получится оригинальная мебель для сада, где пластик будет нести декоративное значение.

Кашпо для больших цветов

Из брикетов получится сделать обрамление для крупного цветочного горшка. Возьмите большой горшок с отверстиями для дренажа, а также каркас из реек. По периметру закрепите бутылки с помощью лент, снаружи используйте уличные панели. Цветочная емкость должна находиться на плотном основании, а не на бутылках.

Экран для хозяйственного уголка

На некоторых участках есть пространство, где хранится садовый инвентарь, контейнеры для мусора и т.д. Из деревянной рамы и бутылочных модулей можно сделать экран, который скроет все лишнее.

Установите стойки, смонтируйте каркас, уложите экокирпичи, зафиксируйте и закройте все непрозрачной отделкой. Сверху можно сделать козырек от дождя, сообщает progorod43.ru.

Бордюр возле клумбы

Также из экокирпича получится сделать съемные секции для цветущей клумбы. Соберите из реек короб прямоугольной формы, внутри закрепите бутылки. Каркас закройте досками, расставьте его со всех сторон клумбы и соедините.

Когда нельзя использовать экокирпичи

Бутылочные брикеты не имеют несущей способности, поэтому из них нельзя делать фундамент, лестницы, стены. Не стоит забывать, что пластик легко воспламеняется, поэтому его нужно держать подальше от огня.

Фото: Сгенерировано ИИ

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