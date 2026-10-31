Что такое распродажа 11.11: история даты и чем этот день отличается от «черной пятницы»

Распродажа 11.11 — крупное событие торговли, где тон задают маркетплейсы, но и розница отлично подключается.

Название с коммерцией связано слабо. Разберитесь, откуда взялся праздник скидок. Так проще покупать выгодно.

Откуда дата

11 ноября в Китае неофициально отмечают День холостяка — его придумали студенты в 1990-х как альтернативу Дню влюбленных. Четыре единицы символизируют одиночество. Мировым событием день стал благодаря Alibaba: в 2009 году компания впервые дала суточные скидки на Tmall, и участвовали всего 27 продавцов.

Отличие от черной пятницы

Черная пятница привязана к Дню благодарения в США и выросла из розницы. 11.11 зародилась в Китае, стала глобальной и опирается на онлайн. Это многодневный сезон: разогрев стартует в конце октября, скидки держатся до середины ноября.

Как покупать

Составьте список заранее. Проверьте купоны и промокоды, добавьте товары в корзину и следите за ценой. Смотрите на историю стоимости за два-три месяца, а не на процент скидки — некорректные скидки встречаются часто. Сравнивайте цены на разных площадках и проверяйте отзывы о продавце.

Фото: Сгенерировано ИИ