Не сорт, а ранняя пташка: урожай через 65 дней – томаты сдадкие и не болеют фитофторой

Не сорт, а передовик производства

Опытные садоводы заранее формируют запас семян томатов до начала посевного сезона, так как весной востребованные сорта быстро исчезают из ассортимента.

Приобретение семян осенью позволяет избежать дефицита, в первую очередь — ультраранних сортов.

Одним из перспективных является сорт «Ленинградский холодок». Этот сорт отличается высокой скоростью созревания: при соблюдении агротехники период от всходов до сбора урожая составляет всего 65 дней, что позволяет получить первые плоды уже в июне.

Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и демонстрирует отличные результаты в регионах с прохладным климатом и повышенной влажностью, в частности на Северо-Западе.

Компактный кустовой тип растения не требует пасынкования, что упрощает уход. Благодаря ранним срокам созревания культура менее подвержена характерным заболеваниям, типичным для позднеспелых сортов томатов.

Фото сгенерировано ИИ

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