Не сорт, а томатный конвейер: «штампует» медовые помидоры день и ночь – не болеет фитофторозом

Не сорт, а настоящая находка

Семена этого сорта пользуются высоким спросом в зимний период, поэтому рекомендуем заблаговременно позаботиться об их приобретении ввиду ограниченного предложения весной.

Сорт «Ни забот, ни хлопот» демонстрирует отличные показатели урожайности: при соблюдении агротехнических норм с одного куста можно получить до 4 кг качественных плодов.

Благодаря ранним срокам созревания культура устойчива к фитофторозу, что позволяет гарантированно собрать урожай до начала периода распространения заболевания. Компактные кусты высотой до 45 см не требуют пасынкования и подвязки.

Плоды характеризуются отличной лежкостью: при несвоевременном сборе они не подвержены гниению, растрескиванию и потере товарного вида. Средняя масса томата составляет 60 граммов.

Данный сорт является универсальным в использовании: плоды подходят как для потребления в свежем виде, так и для засолки или сушки.

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