До какого возраста допускается управлять машиной и какие ограничения действуют для пожилых водителей

Достижение какого-либо возраста не является причиной для отказа от вождения, но есть нюанс, связанный со здоровьем

До какого возраста можно водить машину? Такой вопрос часто обсуждают в информпространстве. Достижение какого-либо возраста не является причиной для отказа от вождения. При замене удостоверения водитель должен подтвердить, что состояние здоровья позволяет ему управлять автомобилем.

Введение предельного возраста: аргументы за и против

Главный аргумент в пользу введения ограничений — замедление реакции. В опасный момент пожилому водителю нужно больше времени, чтобы оценить обстановку и выполнить нужное действие. Но в то же время у автомобилиста с многолетним стажем большой опыт. Он может заранее распознать неудачный манёвр соседней машины и успеть снизить скорость.

К тому же возрастные водители часто ездят спокойнее молодых. Они меньше рискуют при манёврах, внимательнее следят за движением и серьёзнее воспринимают ограничения скорости. Опыт вместе с осторожностью помогает им реже попадать в серьёзные аварии.

Запрет на вождение из-за плохого зрения не всегда означает, что за руль нельзя садиться вообще. Если очки или контактные линзы помогают видеть достаточно хорошо для безопасной езды, можно повторно пройти медкомиссию. При положительном заключении врачей управление автомобилем снова разрешат, но в удостоверении появится отметка. Носить очки или линзы за рулём после этого придётся обязательно.

Поводом для запрета могут стать и другие проблемы со здоровьем. Если обследование покажет, что человек не способен безопасно водить, заключение направят в ГАИ. На его основании удостоверение могут аннулировать.

Как смотрят на возраст за рубежом

В разных странах действуют свои правила. В Саудовской Аравии после 75 лет удостоверение аннулируют автоматически. В Турции с 70 лет водитель обязан проходить медпроверку каждый год. В ОАЭ и на Филиппинах пожилым автомобилистам положено обследоваться раз в полгода. Для некоторых такие частые визиты к врачам становятся поводом вообще отказаться от личного автомобиля, пишет источник.

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