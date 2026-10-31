Потрясающий торт с семгой к Новому году: тонкие блины с укропом, сыр и рыба — собираю заранее, подаю эффектно

Из тонких блинов, красной рыбы и творожного сыра можно сделать обалденную закуску, которая прекрасно подойдет для праздничного стола. Гости будут в полном восторге.
Что понадобится
Для блинов: 1 куриное яйцо, 1 стакан молока, 120 г муки, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 столовая ложка сахара, ⅓ чайной ложки соли, 5 г укропа.
Для начинки: 200 г семги слабосоленой, 200 г творожного сыра, зелень.
Приготовление
Соедините муку, яйцо, соль, сахар и 1/2 стакана молока в одной емкости. Взбейте до исчезновения комочков, после чего влейте масло и остальную часть молока. Измельчите зелень, добавьте в тесто. Дайте настояться 10 минут.
Смажьте сковороду маслом, разогрейте и вылейте порцию теста. Обжаривайте блины до готовности с двух сторон. Дайте им полностью остыть. Рыбу нарежьте маленькими кусочками.
Начните собирать торт. Каждый блин смажьте сыром, добавьте часть рыбы. Прижмите блинный торт, накройте его пленкой и уберите в холодильник на 5-8 часов.
Удалите пленку, украсьте закуску сверху рыбой и зеленью, сообщает popcornnews.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова готовит блинный торт из красной рыбы каждый год. При необходимости семгу можно заменить соленой форелью или горбушей, из-за чего закуска обойдется дешевле. Укроп можно добавлять не только в тесто, но и в творожный сыр. Для дополнительного украшения закуски используйте маслины без косточек.
Фото: Сгенерировано ИИ
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