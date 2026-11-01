«Герман» больше не сажаю: выбираю 3 сорта – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени

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Эти сорта огурцов пользуются большим спросом

Пучковые сорта огурцов демонстрируют высокий спрос среди садоводов благодаря своей неприхотливости, простоте в уходе и стабильно высокой урожайности.

Особенностью данных гибридов является формирование плодов пучками, что значительно упрощает процесс сбора урожая.

Учитывая большой интерес, приобретение семян данных сортов рекомендуется планировать заблаговременно.

Гибрид «Бабушкин секрет F1»

Характеризуется скороспелостью и устойчивостью к низким температурам, что позволяет культивировать его как в защищенном, так и в открытом грунте с периодом созревания плодов от 45 дней.

Сорт «Изумрудные сережки F1»

Относится к пучковым гибридам раннего срока созревания (от 42 дней) и формирует в одном узле до 6–10 плодов, что оптимизирует процесс сбора.

Сорт «Мастер F1»

Рекомендован для прямого посева в открытый грунт, в частности, при выращивании в южных регионах страны. Сорт характеризуется слабой ветвистостью, что позволяет высаживать от 3 до 5 кустов на 1 квадратный метр, обеспечивая оптимальную плотность посадки. Плоды достигают средних размеров, составляя до 12 сантиметров в длину.

Фото сгенерировано ИИ

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