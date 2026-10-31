«Пузырчатые» чебуреки без хлопот: нужны только мука, вода и масло – сочные и вкуснющие

Чебуреки пользуются широкой популярностью благодаря сочетанию сочной начинки и хрустящего теста.
Фуд-блогер Наталья Калнина поделилась профессиональными секретами, позволяющими добиться оптимальной консистенции теста и аппетитной корочки.
Ингредиенты для теста:
- мука — 1 кг;
- вода — 500 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 600 г;
- лук — 4 шт.;
- соль — по вкусу;
- молоко — 50 мл.
Технология приготовления:
Для сочности рекомендуется использовать смешанный фарш (свинина и говядина).
В подготовленную миску просейте муку, добавьте холодную воду, растительное масло, уксус и соль, после чего приступите к замешиванию теста. Завершите процесс тщательным вымешиванием на рабочей поверхности до достижения однородной структуры.
Сформируйте из готового теста шар, упакуйте его и поместите в холодильную камеру на 30 минут для расстойки.
Измельчите репчатый лук и соедините его с фаршем. Для сочности добавьте молоко, посолите смесь и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
Охлажденное тесто следует слегка обмять, сформовать в виде жгута и разделить на равные порции. Пятый этап: раскатайте каждый фрагмент теста в тонкую круглую заготовку. Присыпьте поверхность мукой, сложите заготовку пополам и повторно пройдитесь скалкой для придания характерной формы чебурека.
Разверните заготовку, распределите фарш равномерным слоем по одной из половин. Накройте начинку свободным краем теста и плотно запечатайте концы с помощью вилки. Повторите процедуру для всех оставшихся заготовок.
Разогрейте растительное масло в сковороде до необходимой температуры. Обжаривайте чебуреки на интенсивном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Фото сгенерировано ИИ
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