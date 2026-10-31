«Пузырчатые» чебуреки без хлопот: нужны только мука, вода и масло – сочные и вкуснющие

Рецепт ароматных и вкусных чебуреков

Чебуреки пользуются широкой популярностью благодаря сочетанию сочной начинки и хрустящего теста.

Фуд-блогер Наталья Калнина поделилась профессиональными секретами, позволяющими добиться оптимальной консистенции теста и аппетитной корочки.

Ингредиенты для теста:

мука — 1 кг;

вода — 500 мл;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 600 г;

лук — 4 шт.;

соль — по вкусу;

молоко — 50 мл.

Технология приготовления:

Для сочности рекомендуется использовать смешанный фарш (свинина и говядина).

В подготовленную миску просейте муку, добавьте холодную воду, растительное масло, уксус и соль, после чего приступите к замешиванию теста. Завершите процесс тщательным вымешиванием на рабочей поверхности до достижения однородной структуры.

Сформируйте из готового теста шар, упакуйте его и поместите в холодильную камеру на 30 минут для расстойки.

Измельчите репчатый лук и соедините его с фаршем. Для сочности добавьте молоко, посолите смесь и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.

Охлажденное тесто следует слегка обмять, сформовать в виде жгута и разделить на равные порции. Пятый этап: раскатайте каждый фрагмент теста в тонкую круглую заготовку. Присыпьте поверхность мукой, сложите заготовку пополам и повторно пройдитесь скалкой для придания характерной формы чебурека.

Разверните заготовку, распределите фарш равномерным слоем по одной из половин. Накройте начинку свободным краем теста и плотно запечатайте концы с помощью вилки. Повторите процедуру для всех оставшихся заготовок.

Разогрейте растительное масло в сковороде до необходимой температуры. Обжаривайте чебуреки на интенсивном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Фото сгенерировано ИИ

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