Беру лаваш и яйца – готовлю конвертики с начинкой: быстрое блюдо на завтрак

Этот рецепт станет оптимальным решением для быстрого приготовления завтрака в условиях ограниченного времени. Предложенный вариант закуски отличается высокими вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 шт.;
- Зеленый лук — 1 пучок;
- Яйца — 5 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Сметана или натуральный йогурт — 1 ст. л.
Технология приготовления
1. Отварите 4 яйца вкрутую, очистите их и мелко нарежьте.
2. Промытый зеленый лук мелко нашинкуйте.
3. Соедините подготовленные ингредиенты в емкости, добавьте сметану и соль, тщательно перемешайте.
4. Нарежьте лаваш квадратами, распределите начинку по краям и сформируйте конверты.
5. В отдельной емкости взбейте оставшееся яйцо и смажьте полученной смесью заготовки.
6. Выпекайте конверты в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 10 минут.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует к подаче это как в теплом, так и в охлажденном виде.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Чумовая закуска: можете больше ничего не готовить на стол — гости будут есть только ее.
Делаю рис ароматным и вкусным: в кастрюлю кладу щепотку чая – кулинарный лайфхак.