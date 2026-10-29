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Беру лаваш и яйца – готовлю конвертики с начинкой: быстрое блюдо на завтрак

Опубликовано: 29 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру лаваш и яйца – готовлю конвертики с начинкой: быстрое блюдо на завтрак
Беру лаваш и яйца – готовлю конвертики с начинкой: быстрое блюдо на завтрак
Городовой ру
Быстрый и сытный перекус

Этот рецепт станет оптимальным решением для быстрого приготовления завтрака в условиях ограниченного времени. Предложенный вариант закуски отличается высокими вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт.;
  • Зеленый лук — 1 пучок;
  • Яйца — 5 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Сметана или натуральный йогурт — 1 ст. л.

Технология приготовления

1. Отварите 4 яйца вкрутую, очистите их и мелко нарежьте.

2. Промытый зеленый лук мелко нашинкуйте.

3. Соедините подготовленные ингредиенты в емкости, добавьте сметану и соль, тщательно перемешайте.

4. Нарежьте лаваш квадратами, распределите начинку по краям и сформируйте конверты.

5. В отдельной емкости взбейте оставшееся яйцо и смажьте полученной смесью заготовки.

6. Выпекайте конверты в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 10 минут.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует к подаче это как в теплом, так и в охлажденном виде.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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