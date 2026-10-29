Секрет идеальной «пюрешки»: школьный повар из Ленобласти взяла золото конкурса, приготовив рыбные биточки и капустный салат

Финал конкурса проходит в Краснодаре.

У многих школьная еда до сих пор ассоциируется с холодным чаем и слипшимися макаронами.

Но повар из Ленинградской области доказала: в обычной школьной столовой могут готовить так, что пальчики оближешь.

Татьяна Вихренко, которая кормит детей во Всеволожской школе №4, взяла золото на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2026», сообщает Администрация Ленобласти.

Обед, перед которым невозможно устоять

Казалось бы, чем можно удивить строгое жюри? Омаров и фуа-гра в школе не подают. Татьяна сделала ставку на старую добрую классику и не прогадала.

Ее победный сет:

Нежнейшее картофельное пюре;

Сочные рыбные биточки;

Хрустящий салат из свежей капусты и моркови.

Любой родитель знает: заставить ребенка есть рыбу — задача со звездочкой. Школьные повара подтвердят это дважды. Но у Татьяны получилось приготовить рыбные биточки так, что эксперты поставили высшие баллы.

Секрет здесь не только во вкусе. В школьном питании действуют жесткие нормы СанПиН. Никакой лишней соли, сахара, вредных соусов или фритюра. Сделать полезное блюдо по всем правилам безумно вкусным — это настоящее мастерство.

52 соперника и битва в Краснодаре

Финал конкурса принимает теплый Краснодар с 26 по 30 октября. Масштаб битвы серьезный: на звание лучшего повара претендовали 53 специалиста со всей России.

Участникам нужно было не просто вкусно сварить и пожарить. На таких турнирах поваров проверяют на скорость, идеальную чистоту на рабочем месте и знание детской диетологии. Татьяна Вихренко справилась со всеми испытаниями и оставила конкурентов позади.

Кто еще защищает честь региона?

Успех Татьяны — не единственный повод для гордости Ленинградской области. Регион отправил в Краснодар мощный кулинарный десант.

За победу в командных номинациях борются:

Инженерная школа города Тосно — в категории «Лучшая городская школьная столовая»;

— в категории «Лучшая городская школьная столовая»; Пудостьская школа (Гатчинский район) — среди сельских столовых.

Эти команды уже признали лучшими на областном уровне. Теперь они показывают всей стране, как должны выглядеть образцовые школьные обеды.

Повара собираются вместе, пробуют блюда коллег и перенимают удачные рецепты. Они смотрят, как подать привычные овощи красиво, как сбалансировать белки и углеводы и чем заменить вредные перекусы.

В итоге от этой кулинарной битвы выигрывают обычные дети. Ведь после таких поездок в школьных тарелках появляется не пресная еда «для галочки», а действительно вкусные и полезные обеды.

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