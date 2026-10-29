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Как заставить тягу работать наподобие мощного вентилятора: удачное решение для погреба и гаража

Опубликовано: 29 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Как заставить тягу работать наподобие мощного вентилятора: удачное решение для погреба и гаража
Как заставить тягу работать наподобие мощного вентилятора: удачное решение для погреба и гаража
Городовой ру
Сырость и конденсат в гараже или погребе знакомы многим. Причина — слабая вентиляция.

Электрический вытяжной вентилятор шумит и расходует энергию. Есть более простое и бюджетное решение. Это Н-образный дефлектор из канализационных труб.

Соберите конструкцию из тройников

Возьмите три серых канализационных тройника на 110 мм и три метра трубы того же диаметра. Соедините тройники: центральный расположите горизонтально, по бокам прикрепите два других боковыми выходами. Первый наденьте стандартно, второй подсоедините со стороны раструба через отрезок трубы. Получится Н-образная форма. Закрепите ее на выходе вентиляционного канала как можно выше.

Установите дефлектор на трубу

В гараже проделайте отверстие в потолке. Закрепите вертикально трубу высотой 2–3 метра. Сверху установите Н-образный дефлектор. Тяга заметно усилится. Запахи и сырость уйдут.

Поймите принцип работы

Ветер попадает в дефлектор и делится на два потока. Часть создает зону разрежения, часть огибает конструкцию и снижает давление на выходе. Разница давлений усиливает тягу. Устройство стабильно работает при любом направлении ветра. Не забудьте про приток: поставьте вторую трубу с разницей по высоте. На зиму утепляйте трубу, иначе она промерзает.

Личный опыт

Родители автора "Городового" Алины Владимировой поставили Н-образный дефлектор на трубу в гараже. За год эксплуатации проветривание заметно улучшилось. По его наблюдениям, конструкция работает даже при слабом ветерке. Отмечается, что это лучше простого зонта на трубу.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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