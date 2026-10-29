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Свет, стекло и немного алхимии: в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи

Опубликовано: 29 октября 2026 01:50
 Проверено редакцией
Свет, стекло и немного алхимии: в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи
Свет, стекло и немного алхимии: в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Проект будет работать до 28 февраля 2027 года.

Когда мы слышим слово «витраж», то сразу представляем огромные окна мрачных готических соборов. Но в Швейцарии XVI–XVII веков всё было иначе. Там цветное стекло переехало из церквей прямо в дома обычных горожан.

В Галерее графики Эрмитажа открылась выставка «Линии света». Она посвящена швейцарским рисункам для витражей эпохи Возрождения.

Витражи вместо открыток и лайков

В те времена в Швейцарии появилась уникальная мода на так называемые «кабинетные витражи». Это были небольшие стеклянные картины размером чуть больше листа бумаги.

Их использовали как дорогие подарки. Витражами обменивались мэры городов, гильдии ремесленников и гильдии стрелков.

Их вставляли прямо в окна жилых комнат или ратуш на уровне глаз. Они не только пропускали свет, но и рассказывали гостям о статусе хозяина.

От наброска на бумаге — к сияющему стеклу

Чтобы сделать такой шедевр, сначала требовался художник. Он продумывал сюжет и рисовал точный проект тушью или пером. Только потом мастер-стекольщик переносил рисунок на стекло с помощью специальных красок и обжига.

В Эрмитаже показывают всю «кухню» этого процесса:

  • Более 50 оригинальных эскизов. Большинство из них пылились в запасниках и выставляются впервые.
  • Гравюры, с которых художники срисовывали популярные позы и сюжеты.
  • Шесть настоящих старинных витражей. По ним можно увидеть, как эскиз с бумаги превращался в цветное стекло.

Детективная история и след алхимика

Главная сенсация выставки — воссоединение рисунков, которые были разлучены много лет назад. Часть из них хранилась в Эрмитаже, а часть — в Пушкинском музее в Москве. Теперь они снова висят рядом.

Особого внимания стоят эскизы Кристофа Мурера. Их создавали для дома Леонарда Турнейссера. Это был крайне колоритный персонаж своего времени: личный врач курфюрста, путешественник, богач, знахарь и настоящий алхимик.

В своем берлинском и базельском домах он оборудовал огромные лаборатории, а окна украсил витражами с глубоким философским смыслом.

Рядом висят рисунки другого топ-мастера той эпохи — Тобиаса Штиммера. Он делал эскизы витражей с символами швейцарских регионов (кантонов), доказывая, что графика может быть не менее эмоциональной, чем живопись.

Как увидеть выставку

Увидеть эти редкие работы можно в Главном музейном комплексе Эрмитажа. Отдельный билет покупать не нужно — выставка входит в стоимость обычного входного билета.

Проект будет работать до 28 февраля 2027 года, рассказали в музее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге покажут спектакль из настоящих семейных архивов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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