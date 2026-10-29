Свет, стекло и немного алхимии: в Эрмитаже показывают редчайшие швейцарские витражи

Когда мы слышим слово «витраж», то сразу представляем огромные окна мрачных готических соборов. Но в Швейцарии XVI–XVII веков всё было иначе. Там цветное стекло переехало из церквей прямо в дома обычных горожан.
В Галерее графики Эрмитажа открылась выставка «Линии света». Она посвящена швейцарским рисункам для витражей эпохи Возрождения.
Витражи вместо открыток и лайков
В те времена в Швейцарии появилась уникальная мода на так называемые «кабинетные витражи». Это были небольшие стеклянные картины размером чуть больше листа бумаги.
Их использовали как дорогие подарки. Витражами обменивались мэры городов, гильдии ремесленников и гильдии стрелков.
Их вставляли прямо в окна жилых комнат или ратуш на уровне глаз. Они не только пропускали свет, но и рассказывали гостям о статусе хозяина.
От наброска на бумаге — к сияющему стеклу
Чтобы сделать такой шедевр, сначала требовался художник. Он продумывал сюжет и рисовал точный проект тушью или пером. Только потом мастер-стекольщик переносил рисунок на стекло с помощью специальных красок и обжига.
В Эрмитаже показывают всю «кухню» этого процесса:
- Более 50 оригинальных эскизов. Большинство из них пылились в запасниках и выставляются впервые.
- Гравюры, с которых художники срисовывали популярные позы и сюжеты.
- Шесть настоящих старинных витражей. По ним можно увидеть, как эскиз с бумаги превращался в цветное стекло.
Детективная история и след алхимика
Главная сенсация выставки — воссоединение рисунков, которые были разлучены много лет назад. Часть из них хранилась в Эрмитаже, а часть — в Пушкинском музее в Москве. Теперь они снова висят рядом.
Особого внимания стоят эскизы Кристофа Мурера. Их создавали для дома Леонарда Турнейссера. Это был крайне колоритный персонаж своего времени: личный врач курфюрста, путешественник, богач, знахарь и настоящий алхимик.
В своем берлинском и базельском домах он оборудовал огромные лаборатории, а окна украсил витражами с глубоким философским смыслом.
Рядом висят рисунки другого топ-мастера той эпохи — Тобиаса Штиммера. Он делал эскизы витражей с символами швейцарских регионов (кантонов), доказывая, что графика может быть не менее эмоциональной, чем живопись.
Как увидеть выставку
Увидеть эти редкие работы можно в Главном музейном комплексе Эрмитажа. Отдельный билет покупать не нужно — выставка входит в стоимость обычного входного билета.
Проект будет работать до 28 февраля 2027 года, рассказали в музее.
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