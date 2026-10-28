«Яйцо казуара»: жительница Ленобласти превратила огород в мировое искусство

Многдетная мать и финансист из Ленобласти вырастила огромный урожай.

Представьте тыкву, которая весит больше взрослого медведя. А теперь представьте, что вырастила её хрупкая женщина, у которой четверо детей и работа мастером маникюра.

Это реальная история Светланы Марциновской из посёлка Кондратьево Выборгского района.

Светлана доказала: жизнь в деревне может быть яркой, прибыльной и очень интересной.

«Яйцо казуара» весом в треть тонны

Светлана увлеклась агрогигантами три года назад. Секрет прост: никакого вредного допинга, только органическое земледелие, правильные семена и много заботы.

В этом сезоне на её участке вырос настоящий монстр — тыква весом 321,5 килограмма! Светлана с юмором назвала её «Яйцо казуара».

Рядом с оранжевым великаном тянутся к небу подсолнухи высотой под четыре метра, зреют гигантский лук и длиннющие огурцы.

От дебета к грядкам

По образованию Светлана — экономист, специалист по финансам и кредиту. Но главные её расчеты сегодня — это семейный бюджет и учет урожая.

График у женщины плотный: она воспитывает четверых детей и работает мастером маникюра. При этом Светлана успевает вести хозяйство.

Справляться помогает семья:

Муж работает на тяжелой лесной технике, а на участке взял на себя картошку — сажает сразу несколько сортов.

работает на тяжелой лесной технике, а на участке взял на себя картошку — сажает сразу несколько сортов. Дети помогают во всём: весной раскладывают семена, летом поливают посадки, а осенью собирают ящики с овощами.

помогают во всём: весной раскладывают семена, летом поливают посадки, а осенью собирают ящики с овощами. В редкие выходные вся семья выбирается в лес за грибами и ягодами.

«Труд как искусство»

Труды Светланы заметили на мировом уровне. Она стала победительницей Международного фотоконкурса «Женщина-фермер: Лица Земли», сообщает Администрация Ленобласти.

Её рабочий снимок на грядках признали лучшим в номинации «Труд как искусство».

Останавливаться на тыквах Светлана не планирует. Недавно она отучилась на флориста. Теперь на её грядках пестрят сортовые цветы на срезку, которые забирают цветочные магазины.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему агрономы отказываются от укрытий на зиму.