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Памятная медаль, ЗАГС в роддоме и плюс 75 тысяч: новые правила для родителей в Ленобласти

Опубликовано: 28 октября 2026 12:47
 Проверено редакцией
Памятная медаль, ЗАГС в роддоме и плюс 75 тысяч: новые правила для родителей в Ленобласти
Памятная медаль, ЗАГС в роддоме и плюс 75 тысяч: новые правила для родителей в Ленобласти
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
В Ленинградской области второй год подряд растет рождаемость.

Чаще всего в семьях появляются первенцы и вторые дети. В регионе всерьез взялись за поддержку родителей: от первой консультации у врача до выписки и оформления документов.

Деньги и подарки: почему выгодно регистрировать ребенка дома

Если зарегистрировать ребенка в Ленобласти, семья получает весомый пакет поддержки.

Сертификат на 75 тысяч рублей. Для вторых детей, которые родятся с 1 января 2027 года, выплату из регионального маткапитала подняли с 50 до 75 тысяч рублей, рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Это электронный сертификат на покупку детских товаров и питания. Список покупок расширили: на эти деньги можно выбрать вещи не только для младенца, но и для старших детей.

Подарочный набор и памятная медаль. Каждый новорожденный житель области получает коробку с самыми нужными вещами на первое время (пеленки, комбинезоны, средства гигиены) и памятную медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

При желании вместо коробки можно оформить денежную компенсацию.

Первые документы — прямо в палате

Прошли времена, когда молодому отцу приходилось стоять в очередях, пока мама с малышом дома. Сейчас зарегистрировать ребенка можно тремя простыми способами:

  1. Через «Госуслуги». Суперсервисом «Рождение ребенка» пользуются уже 17% родителей. Пара кликов в телефоне — и свидетельство готово.
  2. В роддоме или поликлинике. Кабинеты ЗАГС открыли прямо в медицинских центрах Гатчины, Всеволожска, Мурино, Кудрово и Новоселья. Забрать документ можно сразу перед выпиской.
  3. В МФЦ или привычном отделе ЗАГС.

Свадьбы с видом на залив и старинные парки

Крепкая семья обычно начинается с красивой свадьбы. Сами ЗАГСы области сейчас приводят в порядок: например, ремонт идет в Волосовском и Подпорожском районах.

А для тех, кто не хочет стандартную церемонию в четырех стенах, открыли 34 необычные выездные площадки. С начала года на них расписались уже больше 500 пар. Самые романтичные локации:

  • скальный пейзажный парк Монрепо в Выборге;
  • старинная дворянская усадьба Марьино в Тосненском районе;
  • Домик на пристани в Шлиссельбурге у истока Невы;
  • торжественный зал «Ризалит» в Гатчине.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 13 ЗАГСов Ленобласти распишут пары 31 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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