Памятная медаль, ЗАГС в роддоме и плюс 75 тысяч: новые правила для родителей в Ленобласти

В Ленинградской области второй год подряд растет рождаемость.

Чаще всего в семьях появляются первенцы и вторые дети. В регионе всерьез взялись за поддержку родителей: от первой консультации у врача до выписки и оформления документов.

Деньги и подарки: почему выгодно регистрировать ребенка дома

Если зарегистрировать ребенка в Ленобласти, семья получает весомый пакет поддержки.

Сертификат на 75 тысяч рублей. Для вторых детей, которые родятся с 1 января 2027 года, выплату из регионального маткапитала подняли с 50 до 75 тысяч рублей, рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Это электронный сертификат на покупку детских товаров и питания. Список покупок расширили: на эти деньги можно выбрать вещи не только для младенца, но и для старших детей.

Подарочный набор и памятная медаль. Каждый новорожденный житель области получает коробку с самыми нужными вещами на первое время (пеленки, комбинезоны, средства гигиены) и памятную медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

При желании вместо коробки можно оформить денежную компенсацию.

Первые документы — прямо в палате

Прошли времена, когда молодому отцу приходилось стоять в очередях, пока мама с малышом дома. Сейчас зарегистрировать ребенка можно тремя простыми способами:

Через «Госуслуги». Суперсервисом «Рождение ребенка» пользуются уже 17% родителей. Пара кликов в телефоне — и свидетельство готово. В роддоме или поликлинике. Кабинеты ЗАГС открыли прямо в медицинских центрах Гатчины, Всеволожска, Мурино, Кудрово и Новоселья. Забрать документ можно сразу перед выпиской. В МФЦ или привычном отделе ЗАГС.

Свадьбы с видом на залив и старинные парки

Крепкая семья обычно начинается с красивой свадьбы. Сами ЗАГСы области сейчас приводят в порядок: например, ремонт идет в Волосовском и Подпорожском районах.

А для тех, кто не хочет стандартную церемонию в четырех стенах, открыли 34 необычные выездные площадки. С начала года на них расписались уже больше 500 пар. Самые романтичные локации:

скальный пейзажный парк Монрепо в Выборге;

старинная дворянская усадьба Марьино в Тосненском районе;

Домик на пристани в Шлиссельбурге у истока Невы;

торжественный зал «Ризалит» в Гатчине.

Ранее «Городовой» рассказывал, что 13 ЗАГСов Ленобласти распишут пары 31 декабря.