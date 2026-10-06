От Соснового Бора до Тосно: 13 ЗАГСов Ленобласти распишут пары 31 декабря

Конец года — традиционное время для подведения итогов и планов на будущее.

Свадьба прямо 31 декабря: как расписаться под бой курантов

Для тех, кто мечтает о по-настоящему сказочном празднике, ЗАГСы Ленинградской области приготовили подарок. В канун Нового года, 31 декабря, свои двери для влюблённых распахнут сразу 13 отделений, сообщили в Администрации региона.

Скрепить союз узами брака в последний день года можно в Сосновом Бору, а также в 12 районах области — среди них Гатчинский, Выборгский, Всеволожский, Кингисеппский и Тосненский.

Важный момент: подать заявление нужно строго до 30 ноября. По закону между подачей документов и росписью должен пройти минимум месяц. Проще всего сделать это через портал «Госуслуги» — пара кликов, и дата забронирована. Но можно прийти и лично.

Почему это популярно?

Свадьба 31 декабря — это двойной праздник. Годовщину точно никто не забудет, а салют в вашу честь прогремит по всей стране.

Как менялись вкусы родителей на имена

Свадьбы в необычный день - это в новинку, а странные имена стали надоедать россиянам.

Родители всё чаще выбирают мягкие, благозвучные и привычные слуху имена.

По данным Соцфонда, безоговорочными лидерами среди новорождённых остаются Михаил и София.

София удерживает корону первенства уже больше пяти лет подряд. Это имя популярно не только у нас, но и во всём мире — в переводе с греческого оно означает «мудрость».

удерживает корону первенства уже больше пяти лет подряд. Это имя популярно не только у нас, но и во всём мире — в переводе с греческого оно означает «мудрость». Михаил окончательно закрепился на первой строчке среди мальчиков, потеснив многолетнего фаворита прошлых десятилетий — Александра.

Топ-5 имён: стабильность у мальчиков и интрига у девочек

Родители мальчиков в выборе невероятно постоянны. Мужской топ-5 за последнее время вообще не изменился:

Михаил Александр Артём Матвей Тимофей

У девочек ситуация более динамичная. Пятёрка лидеров выглядит так:

София Анна Ева Мария Василиса

Имя Анна поднялось на второе место, обогнав Еву. А сказочная Василиса ворвалась в топ-5, вытеснив из него Варвару.

Добрыни против классики: почему мода на редкости не прижилась

В последние годы в России было сразу несколько волн увлечения старинными именами. Сначала вернулись Матвеи и Макары. Затем пошла мода на редкие старославянские варианты — Добрыня, Ладомир, Аграфена или Святогор.

Однако массовым этот тренд так и не стал. Экзотика остаётся выбором единиц. Большинство мам и пап предпочитают вечную классику. Главные критерии сегодня просты: имя должно красиво звучать, легко сокращаться и гармонично сочетаться с отчеством.

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