Зимнюю резину выбираю не по протектору: ищу 4 цифры на боковине — сразу ясно, свежая резина или годами пылилась на складе

Дата производства шины - один из ключевых показателей ее качества

При покупке зимних шин водителям советуют смотреть не только на протектор и цену. Еще один важный показатель — дата производства. Она зашифрована в четырех цифрах на боковине шины. Умение находить ее может уберечь от покупки старой резины, потерявшей свои свойства.

Где искать цифры

Маркировка наносится по американскому стандарту DOT. Ищите овальный оттиск на внешней стороне шины, ближе к диску. Внутри овала — четыре цифры. Две первые указывают на неделю выпуска, две последние — на год. Код «1224» расшифровываем так: шина выпущена на 12-й неделе 2024 года, поясняет usolie.info.

Почему дата важнее глубины протектора

Резина стареет не только при использовании, но и при хранении. От солнца, влажности и перепадов температур она теряет эластичность. Общепринятый срок службы — пять лет с момента выпуска. Для зимних фрикционных шин (в народе их называют «липучки») возраст особенно критичен: состав смеси отвечает за сцепление на льду.

Что говорят покупатели

«Заказала в декабре, резина пришла с датой 26 неделя 2025 года».

«Резина пришла разная по дате: два 17.25, один 28.23, один 18.25. Будем надеяться, что дата сильно не повлияет на езду».

Проверяйте DOT на всех четырёх шинах до покупки. Разница в несколько недель не критична, но если одна шина старше на год и более, автоэксперты советуют хорошо подумать, прежде чем ее покупать. Шины, хранившиеся правильно, сохраняют свойства до 5 лет и дольше. Но если резина лежала под открытым небом, она теряет качества уже через три года.

Изображение создано при помощи ИИ

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