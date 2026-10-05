Идем к Шишкину со скидкой: как сэкономить на билетах в Русский музей

Культурный поход в Санкт-Петербурге стал доступнее.

Русский музей снизил цены на экскурсии по громкой выставке «Иван Шишкин. Русский лес».

Почему снизили цены на выставку Шишкина

Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» собрала главные полотна мастера — от знаменитых лесных чащ до редких графических эскизов. Ажиотаж огромный, но многие жаловались на цены.

Особенно обидно было молодежи с «Пушкинскими картами»: входной билет по карте купить можно, а вот услуги гида в программу часто не входят, и за них приходилось доплачивать.

Музей прислушался к просьбам горожан. С 5 октября билеты на сеансы с экскурсоводом подешевели на 30%. Теперь билет с гидом стоит 900 рублей, пишет Росбалт.

Расписание льготных экскурсий: когда приходить

Попасть на экскурсию со скидкой можно в определенные часы:

Для всех желающих (без справок и льгот):

Каждый понедельник. Сеансы стартуют в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:30.

Каждый понедельник. Сеансы стартуют в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:30. Для студентов, пенсионеров и инвалидов II группы:

Утренние сеансы по понедельникам, средам и четвергам — в 10:00 и 10:30.

Студентам-художникам — вход свободный

Ранее сообщалось, что учащиеся Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина теперь ходят в музей бесплатно.

Соглашение об этом подписали на Форуме объединенных культур. Студенты-репинцы смогут не просто любоваться картинами, но и копировать полотна прямо в залах, а также консультироваться с музейными реставраторами и хранителями фондов.

Когда в Русский музей пускают бесплатно

Не все знают, но в главные залы Русского музея можно пройти без единого рубля в кошельке.

Каждый день бесплатно пускают:

детей до 7 лет;

школьников до 16 лет (вместе с родителями);

ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда;

Военных и их семьи;

инвалидов I группы, детей-инвалидов (с одним сопровождающим) и инвалидов II группы на колясках.

Специальные бесплатные дни месяца:

7-е число — день для многодетных семей;

— день для многодетных семей; 18-е число — праздник для всех студентов очников, подростков до 18 лет и членов Союза художников;

— праздник для всех студентов очников, подростков до 18 лет и членов Союза художников; 25-е число — свободный вход для музейщиков и работников культуры;

— свободный вход для музейщиков и работников культуры; Каждый третий четверг месяца — бесплатный вход для пенсионеров.

Полезные советы перед визитом

Берите подтверждающие документы. Если идете по льготе, обязательно захватите с собой студенческий билет, пенсионное удостоверение, справку о многодетности или свидетельство о рождении ребенка. Без оригиналов документов контролеры льготный билет не пропустят. Оформляйте билеты заранее. Даже на бесплатные дни и сеансы со скидкой нужно оформить билет. Лучше делать это на официальном сайте Русского музея (rusmuseum.ru), чтобы не стоять в длинных очередях на входе в Михайловский дворец или Корпус Бенуа. Приходите заранее. Перед началом экскурсии заложите 15–20 минут на гардероб и проверку билетов — на популярных выставках всегда много людей.

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