Идем к Шишкину со скидкой: как сэкономить на билетах в Русский музей

Русский музей снизил цены на экскурсии по громкой выставке «Иван Шишкин. Русский лес».
Почему снизили цены на выставку Шишкина
Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» собрала главные полотна мастера — от знаменитых лесных чащ до редких графических эскизов. Ажиотаж огромный, но многие жаловались на цены.
Особенно обидно было молодежи с «Пушкинскими картами»: входной билет по карте купить можно, а вот услуги гида в программу часто не входят, и за них приходилось доплачивать.
Музей прислушался к просьбам горожан. С 5 октября билеты на сеансы с экскурсоводом подешевели на 30%. Теперь билет с гидом стоит 900 рублей, пишет Росбалт.
Расписание льготных экскурсий: когда приходить
Попасть на экскурсию со скидкой можно в определенные часы:
- Для всех желающих (без справок и льгот):
Каждый понедельник. Сеансы стартуют в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:30.
- Для студентов, пенсионеров и инвалидов II группы:
Утренние сеансы по понедельникам, средам и четвергам — в 10:00 и 10:30.
Студентам-художникам — вход свободный
Ранее сообщалось, что учащиеся Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина теперь ходят в музей бесплатно.
Соглашение об этом подписали на Форуме объединенных культур. Студенты-репинцы смогут не просто любоваться картинами, но и копировать полотна прямо в залах, а также консультироваться с музейными реставраторами и хранителями фондов.
Когда в Русский музей пускают бесплатно
Не все знают, но в главные залы Русского музея можно пройти без единого рубля в кошельке.
Каждый день бесплатно пускают:
- детей до 7 лет;
- школьников до 16 лет (вместе с родителями);
- ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда;
- Военных и их семьи;
- инвалидов I группы, детей-инвалидов (с одним сопровождающим) и инвалидов II группы на колясках.
Специальные бесплатные дни месяца:
- 7-е число — день для многодетных семей;
- 18-е число — праздник для всех студентов очников, подростков до 18 лет и членов Союза художников;
- 25-е число — свободный вход для музейщиков и работников культуры;
- Каждый третий четверг месяца — бесплатный вход для пенсионеров.
Полезные советы перед визитом
- Берите подтверждающие документы. Если идете по льготе, обязательно захватите с собой студенческий билет, пенсионное удостоверение, справку о многодетности или свидетельство о рождении ребенка. Без оригиналов документов контролеры льготный билет не пропустят.
- Оформляйте билеты заранее. Даже на бесплатные дни и сеансы со скидкой нужно оформить билет. Лучше делать это на официальном сайте Русского музея (rusmuseum.ru), чтобы не стоять в длинных очередях на входе в Михайловский дворец или Корпус Бенуа.
- Приходите заранее. Перед началом экскурсии заложите 15–20 минут на гардероб и проверку билетов — на популярных выставках всегда много людей.
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