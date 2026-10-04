Гуляем по-осеннему: как теперь работают Летний и Михайловский сады в Петербурге

Время работы садов Русского музея меняется.

Осень окончательно пришла в Петербург. Это отличное время для долгих прогулок среди золотой листвы. Но перед тем как отправиться в центр, сверьтесь с часами. Сады Русского музея перешли на осенне-зимнее расписание.

Летний сад: успейте до темноты

В октябре в Летнем саду еще можно погулять вечерами. Он открыт с 10:00 до 20:00.

Но с ноября светлое время суток сильно сократится. Поэтому с 1 ноября по 28 февраля сад будет закрываться раньше — в 18:00. Зайти внутрь можно будет с 10:00, рассказали в канале Русского музея.

Михайловский сад: для вечерних прогулок

У Михайловского сада график поудобнее. Всю осень и зиму — с 1 октября по 28 февраля — он работает с 10:00 до 20:00.

Если хотите походить среди деревьев после работы, выбирайте именно этот сад.

Запомните: вторник — выходной!

Самое важное правило: по вторникам оба сада закрыты.

Не планируйте прогулку на этот день, чтобы не упереться в закрытые ворота. Вторник нужен садовникам и реставраторам. В этот день они убирают территорию, ухаживают за старинными деревьями и чинят скамейки.

Что еще нужно знать перед визитом

Вход остается бесплатным. Платить за прогулку по садам не нужно.

Платить за прогулку по садам не нужно. Фонтаны выключают. К середине октября фонтаны в Летнем саду традиционно отправляются на зимний отдых.

К середине октября фонтаны в Летнем саду традиционно отправляются на зимний отдых. Статуи «одевают» на зиму. Скоро знаменитые мраморные скульптуры Летнего сада спрячут в специальные деревянные футляры. Это нужно, чтобы снег и мороз не разрушили старинный мрамор.

Одевайтесь потеплее, берите кофе в стаканчике и ловите сухие осенние дни!

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