Что добавить в воду при варке куриных яиц, чтобы скорлупа слетала с них сама – полезный лайфхак от соседки

Как правильно выбирать и варить яйца

Если купить свежие куриные яйца, то они будут плохо чиститься. Скорлупа начинает отваливаться кусочками вместе с белком. Когда яйца полежат, то такой проблемы уже не будет. Это связано с изменениями, которые происходят внутри яйца, ведь постепенно pH белка повышается, что приводит к ослаблению связи с оболочкой скорлупы.

После варки нужен холод

После варки яйца следует переложить в емкость с холодной водой, оставить в таком виде на 15 минут. Желательно даже использовать лед для максимального охлаждения. Благодаря этому лайфхаку прекращается приготовление яйца, а также происходит отделение белка от оболочки.

Что добавить во время варки

Некоторые хозяйки добавляют в воду к яйцам по 1 столовой ложке 9%-ного уксуса и соли. Эти компоненты взаимодействуют со скорлупой, но не являются гарантированным способом решения проблемы, сообщает progoroduhta.ru.

Рекомендация

Перед варкой многие советуют держать куриные яйца при комнатной температуре, но это нельзя назвать обязательным шагом. Если яйца являются свежими, то температура воздуха точно не сыграет никакой роли.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова намеренно выбирает в магазине те куриные яйца, которые уже полежали неделю. После варки достаточно переложить их в холодную воду. Автор не использует лед и прочие лайфхаки, ведь недельные яйца и так прекрасно чистятся.

Фото: Сгенерировано ИИ

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