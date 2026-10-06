Машина для битья стекол, мешки с цементом и муза Хармса: что смотреть на выставках Петербурга в октябре

Октябрь в Петербурге — идеальное время для походов по галереям. Погода портятся, а значит, пора греться искусством.

В списке лучших выставок — дуэт великих живописцев, тайны муз авангардистов, крутой стрит-арт и даже разбивающееся стекло.

«Серов и Коровин»: история великой дружбы

Где: KGallery Когда: 2 октября – 31 декабря

Валентин Серов и Константин Коровин были очень разными, но не разлей вода. Меценат Савва Мамонтов даже шутливо называл их одним словом — «Серовин».

В KGallery покажут их портреты, пейзажи, эскизы к спектаклям и путевые наброски. Бонус: отдельный зал укомплектовали работами мастеров, которые их учили. Там вы увидите картины Репина, Врубеля и Саврасова, пишет Собака.ru.

Женский след в истории ОБЭРИУ

Где: Музей ОБЭРИУ Когда: 12 октября – 12 января

Имена поэтов Даниила Хармса или Александра Введенского знают многие. Но мало кто помнит женщин, которые работали с ними бок о бок.

Выставка «Дочь дочери дочерей дочери» исправляет эту несправедливость. На ней расскажут о художницах, иллюстраторах (например, об авторе рисунков к «Айболиту» Елене Сафоновой) и музах поэтов.

В экспозицию вошли личные письма, редкие фото, рукописи и живопись.

Буквы на стенах: Уличная волна в «Стрит-арт хранении» и Центре Курехина

Где: «Стрит-арт хранение» и Центр Курехина

Если вам интересен стрит-арт, пропустить эти площадки нельзя.

В «Стрит-арт хранении» изучают тексты и смыслы, которые художники оставляют на улицах. Там можно увидеть работы главных уличных авторов страны — Тимофея Ради, Браулова и Базелевса.

А в Центре Курехина за дело взялись известные уличные художники Владимир Абих и Има. Они собрали выставку об истории петербургского граффити и стрит-арта. Это отличный шанс понять, о чем на самом деле говорят надписи на домах.

«Всплеск»: проект года от Cosmoscow

Где: Левашовский хлебозавод Когда: 9 октября – 1 ноября

Игорь Самолет получил титул «Художник года» на главной ярмарке современного искусства Cosmoscow. В Питер привезли его масштабную инсталляцию.

Главный экспонат — это машина, которая бесконечно разбивает стеклянный шар. По будням на эту конструкцию можно посмотреть как на обычный экспонат. А вот по выходным здесь запускают перформанс с актерами. Выглядит очень эффектно.

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