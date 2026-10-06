В США и Канаде нет ни ламината, ни линолеума — вместо них 2 сильных варианта и 1 бюджетный: практичные и долговечные

Какой напольный материал выбрать для квартиры - смотрим на опыт Северной Америки

Россияне всегда покупают для ремонта универсальное покрытие. Они привыкли использовать для всех комнат ламинат, линолеум, но в Канаде и Соединенных Штатах Америки наблюдается другая картина. В этих странах материал выбирают для каждой зоны отдельно.

Соседство разных материалов стало для них привычным. В спальне всегда важна тишина, на кухне требуется стойкость к повреждениям и влаге, а в коридоре не обойтись без материала, который прост в уборке.

Для спальни используют ковролин

Использование ковролина в спальне - непривычная идея для россиян, но стоит поверить, что это очень удобно. По такому покрытию можно ходить босиком, при этом любой шум хорошо поглощается.

Но ковролин не сможет стать универсальным решением для всей квартиры, так как его сложно чистить от шерсти, пятен и других загрязнений. Его не сделать в ванной комнате, коридоре и на кухне.

Рекомендация: лучше отдавать предпочтение моделям с темной рябью и коротким ворсом. Такой ковролин смотрится менее марким.

Hardwood

Для холла и гостиных в США принято использовать натуральную древесину. Такой материал смотрится дорого, красиво , а также позволяет облегчить уборку. Но без недостатков не обошлось. Древесина стоит дорого, при этом она может царапаться от каблуков, когтей животных и мебели. Дерево не терпит длительного контакта с водой, из-за чего его точно не получится стелить в ванной комнате и перед дверью в коридоре.

Если вы решили постелить деревянный пол в коридоре, то на входе обязательно используйте коврик, который сможет улавливать влагу и грязь. Лучше всего выбирать большой коврик, ведь на него должно поместиться несколько пар обуви, сообщает prochepetsk.ru.

Плитка

Для ванной комнаты, прихожей или кухни отличным вариантом станет плитка. Особенно это актуально для Канады, где выпадает много снега. Качественное покрытие способно служить десятилетиями. Плитка может иметь вид дерева, камня, бетона. Проблема материала заключается в том, что он не оставляет никаких шансов для хрупкой посуды, сообщает prochepetsk.ru.

LVP

Luxury Vinyl Plank представляет собой виниловое покрытие в виде планок, которые имитируют деревянные доски. Материал подходит для кухни, подвала, коридора, домов с животными. Виниловое покрытие кажется универсальным, но оно выглядит весьма дешево, а также не является надежным. Если все-таки выбрали винил, то отдавайте предпочтение покрытию с защитным слоем.

Вывод

Если взять на вооружение идею из Северной Америки, то можно сделать напольное покрытие в квартире особенно удобным и красивым. Для этого достаточно разделить жилье на несколько зон, после чего начать подбор.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова постелила на кухне ламинат, так как хотела сделать напольное покрытие в одном стиле. Через полгода ламинат стал активно вздуваться в той части кухни, где находится кухонный гарнитур. Позже пришлось полностью перестилать покрытие.

Фото: Сгенерировано ИИ

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