Сад на Синем мосту прощается с петербуржцами: куда уедут сотни деревьев и роз

Растения транспортируются для высадки в центральных районах.

Осень, становится все холоднне, а это значит, что знаменитому саду-трансформеру на Синем мосту пора на зимовку. Специалисты уже начали разбирать конструкции. Первыми к новым местам жительства отправятся кустарники и деревья.

Почему демонтаж займет полторы недели

В этом году цветущий оазис был намного больше, чем раньше. Зелень заполнила не только парковку перед Мариинским дворцом, но и захватила пространство вокруг памятника Николаю I.

Из-за таких масштабов уборка займет минимум 10 дней. Рабочим нужно аккуратно вывезти гигантские вазоны и при этом не повредить сами растения, сообщает пресс-служба городского Комитета по благоустройству.

Куда уезжают деревья и цветы

Сады-трансформеры хороши тем, что дают растениям «двойную жизнь». Сначала они радуют глаз в кашпо в самом центре города, а осенью переезжают в открытый грунт и остаются там навсегда.

В этот раз прописку сменят почти 1700 зеленых насаждений:

Липы (более 100 штук): уедут украшать Марсово поле, сквер «Володина», а также набережные Крюкова канала и канала Грибоедова.

уедут украшать Марсово поле, сквер «Володина», а также набережные Крюкова канала и канала Грибоедова. Сирень (более 100 кустов): отправится на улицу Кораблестроителей и Моховую.

отправится на улицу Кораблестроителей и Моховую. Спиреи (80 кустов): обретут дом на улицах Александра Невского и Благоева.

обретут дом на улицах Александра Невского и Благоева. Розы Blanche Fleur (340 кустов): главные звезды этого сезона переедут совсем недалеко — в Александровский сад возле Исаакиевского собора.

Не просто цветник, а культурная площадка

В этом году временные сады на Синем мосту и набережной Лейтенанта Шмидта стали настоящими центрами притяжения. Здесь регулярно проходили творческие вечера «Стихоцветение». Поэты, музыканты и актеры выступали прямо среди зеленых аллей.

Проект оказался настолько удачным, что сады-трансформеры официально включили в туристические маршруты Петербурга.

Что будет дальше?

Сад на Синем мосту — идея не новая, но уже ставшая доброй традицией. Впервые такой цветущий остров появился здесь к 320-летию города и очень понравился жителям.

Сейчас деревянные кашпо отправят на специальные склады. За зиму их приведут в порядок, починят и покрасят. А уже следующей весной городские службы снова порадуют петербуржцев новыми зелеными локациями.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему не стоит сажать деревья в городе самостоятельно.