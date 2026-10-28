Какие яйца питательнее: белые или коричневые – от чего зависит цвет скорлупы и на что влияет

Гораздо важнее цвета скорлупы — условия содержания и рацион птицы

Какие яйца вкуснее - белые или коричневые? Таким вопросом временами задаются многие покупатели. Однако цвет скорлупы не влияет на вкус или пользу продукта. Будет она белой или коричневой, зависит только от породы курицы, и диетологи с этим согласны.

Что определяет цвет скорлупы

Разница в том, что белые яйца несут куры со светлыми перьями, коричневые — птицы с красноватым или бурым оперением. За коричневый оттенок отвечает пигмент протопорфирин, который наносится на скорлупу в конце её формирования. Внутрь яйца он не проникает и на вкус повлиять не может.

По питательной ценности куриные яйца разных цветов идентичны. И состав белков, жиров и минералов в них одинаковый, независимо от цвета. Роспотребнадзор также это подтверждает.

Почему на яйца с коричневой скорлупой цена выше

Разница в цене связана с тем, что породы кур, которые несут коричневые яйца, часто более крупные, и питания они требуют больше. Их содержание обходится фермеру дороже, отсюда и более высокая цена на полке, которая не связана с «лучшим» качеством продукта.

На что смотреть при покупке яиц

Гораздо важнее цвета скорлупы — условия содержания и рацион птицы. Яйца от кур на свободном выгуле или с добавлением в корм льняного семени могут содержать больше омега-3 и витамина D. Кроме того, на полезность влияет свежесть: смотрите на дату сортировки и срок годности продукта. Также обращайте внимание на место расположения птицефабрики: чем она ближе к вам, тем меньше яйца находились в пути, тем свежее они добрались до прилавка.

Ранее Городовой рассказал, почему в самолет не стоит надевать черные носки и широкие брюки.