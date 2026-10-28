Пробок станет меньше: на Вантовом мосту КАД открыли все полосы

Движение на внутреннем кольце КАД запустили в ночь на 28 октября.

Отличные новости для петербургских водителей. На Большом Обуховском (Вантовом) мосту наконец-то закончился ремонт. Все полосы открыты, ограничения сняты, а дорожные конусы и знаки исчезли, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Справились на три дня раньше

Изначально дорожники планировали завершить работы только к 31 октября. Но подрядчик уложился с опережением графика.

Движение на внутреннем кольце КАД (это 57-й километр) запустили в обычном режиме в ночь на 28 октября, около двух часов ночи. Чтобы успеть быстрее, рабочие трудились в три смены, круглые сутки.

Как шли работы

Ремонт шел с 6 октября. За это время на мосту меняли деформационный шов. Чтобы не перекрывать переправу целиком, работы разбили на два этапа:

Сначала перекрыли переходную и две правые полосы;

Затем дорожники перешли на две левые полосы.

Пока шел ремонт, на свободных участках действовало ограничение скорости — не быстрее 50 км/ч. Из-за этого перед мостом почти каждый день собирались огромные пробки.

Зачем вообще нужен этот шов?

Деформационный шов — важнейшая часть любого крупного моста. Металл и бетон расширяются в жару и сжимаются в мороз. Специальные швы дают мосту «дышать» и защищают конструкцию от трещин.

Со временем эти стыки разбиваются колесами. Если их вовремя не чинить, поездка по мосту станет опасной, а сама конструкция начнет разрушаться.

Почему Вантовый мост так важен для города

Большой Обуховский мост — уникальный для Петербурга. Это единственная переправа через Неву, которую никогда не разводят. Он связывает берега круглосуточно, даже в разгар летней навигации.

Нагрузка здесь колоссальная. Каждый день по Вантовому мосту проезжает больше 100–140 тысяч автомобилей. Огромная часть этого потока — тяжелые фуры, которые идут в объезд городских улиц.

Именно поэтому дорожное полотно здесь изнашивается быстрее обычного.

Сейчас все ограничения на мосту сняты. Четыре основные полосы внутреннего кольца снова работают на полную мощность. Водители могут вздохнуть спокойно и ехать по КАД с привычной скоростью.

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