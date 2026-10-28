Мудрые хозяйки смешивают зубную пасту с уксусом — и проблем не знают: вот для чего это нужно

Лайфхак с зубной пастой и уксусом, который будет полезен каждой хозяйке

Хозяйки часто сталкиваются с сильными загрязнениями, с которыми не всегда справляется даже сильная химия. Нет никакого смысла покупать новые средства, ведь чистящий состав можно сделать в домашних условиях. Он без проблем справится с пятнами, налетом и грязью как на кухне, так и в ванной комнате.

Попробуйте смешать зубную пасту с уксусом, и каждая уборка станет приносить только удовольствие.

Как сделать чистящее средство

столовый уксус - 150 мл;

соль - 2 столовые ложки;

зубная паста - ½ столовой ложки.

Все компоненты смешайте в кружке или тарелке, после чего перелейте в емкость с распылителем. Это поможет без проблем наносить средство на загрязненные поверхности.

Как использовать

С помощью распылителя нанесите состав на смеситель, раковину, плитку и другие поверхности, оставьте в таком виде на 10 минут. Если загрязнения слишком стойкие, то потребуется выдержать средство в течение 1 часа.

Для чистки душевой кабины или ванны потребуется другая методика. Пропитайте бумажные полотенца полученным составом, после чего прилепите их на загрязненные стенки. Оставьте на 20 минут. Если не использовать бумагу, то состав будет просто стекать вниз.

Состав из соли, уксуса и пасты подойдет и для очищения унитаза. Нанесите его на поверхности санузла, где есть налет, подождите 30 минут, сообщает leplants.ru.

После любой уборки тщательно промывайте поверхности. Вы будете удивлены, насколько легко удаляются пятна, известковый налет, жир и т.д.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует чистящее средство даже для кастрюль, противней, духовки, варочной панели и других поверхностей. При работе с составом важно использовать перчатки, а также проветривать помещение.

Фото: Сгенерировано ИИ

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