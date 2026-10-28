Петербург без ночных катеров — как Венеция без гондол: вернут ли Неве ее главный символ

Прогулка под разводными мостами — главный заработок владельцев частных катеров.

Посмотреть на разводные мосты с воды — обязательный пункт для любого туриста в Петербурге. Но в прошедшем сезоне этот привычный ритуал оказался под угрозой. Власти ввели жесткие ограничения на ночную навигацию для катеров.

Бизнес потерял деньги, туристы — эмоции, а в городском парламенте заговорили о «потере питерского вайба».

Откуда взялся запрет?

Все началось с безопасности. По Неве ночью идут огромные грузовые баржи и сухогрузы. Тормозного пути у такой махины практически нет. А вокруг них годами кружили десятки мелких катеров и гидроциклов.

Гонки, опасные маневры — всё это давно раздражало надзорные органы. Чтобы не допустить трагедий, чиновники пошли по самому простому пути. Они закрыли центральную акваторию для маломерных судов с 23:00 до 05:00.

Удар по кошелькам

Для владельцев частных катеров это стало шоком. Прогулка под разводными мостами — их главный заработок. Ночной билет стоит в два-три раза дороже дневного.

Итог сезона оказался предсказуемым:

Владельцы катеров потеряли от 20% до 30% пассажиров.

Общий поток туристов на воде застыл на отметке 5,2 млн человек и перестал расти.

Бизнес начал нести серьезные убытки.

Число нарушений на воде за сезон подскочило сразу на 70%. Инспекторы зафиксировали больше тысячи опасных инцидентов, сообщает канал "Осторожно, Петербург".

«Как отобрать у Венеции гондолы»

В защиту речников выступили депутаты Законодательного собрания. Парламентарий Дмитрий Павлов подметил: запрет бьет не только по бизнесу, но и по духу города.

Забрать у ночного Петербурга катера — это все равно что запретить в Венеции знаменитые гондолы.

Перевозчики не просят вернуть прежний хаос. Они предлагают здравый компромисс:

Не закрывать Неву полностью. Ввести систему жесткого лицензирования. Выдавать ограниченное число квот на ночные выходы.

Идея простая: пускать только опытных капитанов на проверенных катерах со всеми системами слежения. Нарушил — лишаешься лицензии навсегда.

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