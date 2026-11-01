Бензиновый кризис в Петербурге: топливо осталось на трети АЗС, а цены продолжают расти

Что сейчас творится на заправках

Ситуация с топливом в Северной столице по-прежнему не радует. Хотя длинных очередей уже не видно, перебои с горючим никуда не делись.

Особенно непросто приходится водителям в северных районах и Ленобласти — там дефицит ощущается сильнее всего.

Где с бензином сложнее всего

Север города и ближайшие территории Ленобласти остаются самыми проблемными зонами. Когда приезжает бензовоз, у колонок тут же собирается 5–8 машин — водители стараются не упустить момент.

В области кое‑где до сих пор действуют лимиты на объём заправки, хотя в самом Петербурге строгие ограничения постепенно снимают.

Что говорят данные и водители

По информации сервиса «ГдеЗаправка», спокойно заправиться можно лишь на трети АЗС города. На многих станциях наличие топлива не подтверждено, а по части точек вообще нет свежих данных. Эксперты считают, что рынок придёт в норму не раньше ноября.

Цены на топливо 1 ноября

Стоимость горючего ощутимо бьёт по бюджету:

Аи‑95 — 72,7 руб./л, Аи‑95+ — 74,72 руб./л;

Аи‑92 — 67,43 руб./л;

Аи‑98 — 102,83 руб./л, Аи‑100 — 100,4 руб./л;

дизель — 82,18 руб./л, ДТ+ — 86,72 руб./л;

газ — 53,04 руб./л, пропан — 39,37 руб./л.

Ранее «Городовой» рассказывал, как продлят фиолетовую ветку в Петербурге.