Кофеварка Бетховена и самый дорогой сорт мира: почему стоит зайти на Воскресенскую в Петербурге

Если вы влюблены в кофе, задумайтесь: сколько сортов напитка вы знаете, и сколько способов его приготовления освоили? В Петербурге, на Воскресенской набережной 14, с 2008-го года открыт музей, который отвечает на такие вопросы. Музей кофе начал свой путь с частной коллекции семейной пары и вырос в место, где история кофейной чашки становится путешествием.
История одной чашки
Здание, где сейчас экспозиция, расположено на набережной, близко к историческому центру. В ноябре 2008-го музей распахнул двери своей первой выставки.
На сравнительно небольшой территории разместились выставочный зал, демонстрационная часть, терраса с видом на город.
От зерна до дегустации
В залах музея рассказывают о происхождении кофейного напитка, о том, как его пили в разных странах и эпохах. Среди экспонатов — редкие вещи: копия кофеварки Людвига Бетховена, оборудование обжарки XVIII–XX веков, посуда для кофейных церемоний.
Также проводятся мастер-классы, дегустации сортов, обучение бариста и создание аксессуаров из кофейных зёрен.
Терраса и вкус города
Особое место занимает кофейная терраса на втором этаже — с видом на исторический Петербург. Здесь можно попробовать сорта кофе, включая эксклюзив — например, самый дорогой в мире Kopi Luwak. Музей приглашает не лишь посмотреть, но и почувствовать вдохновение напитка.