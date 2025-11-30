Городовой / Город / Кофеварка Бетховена и самый дорогой сорт мира: почему стоит зайти на Воскресенскую в Петербурге
Кофеварка Бетховена и самый дорогой сорт мира: почему стоит зайти на Воскресенскую в Петербурге

Кофейная терраса
Кофеварка Бетховена и самый дорогой сорт мира: почему стоит зайти на Воскресенскую в Петербурге
В центре Петербурга есть место, где кофе становится экспозицией и вкусом города.

Если вы влюблены в кофе, задумайтесь: сколько сортов напитка вы знаете, и сколько способов его приготовления освоили? В Петербурге, на Воскресенской набережной 14, с 2008-го года открыт музей, который отвечает на такие вопросы. Музей кофе начал свой путь с частной коллекции семейной пары и вырос в место, где история кофейной чашки становится путешествием.

История одной чашки

Здание, где сейчас экспозиция, расположено на набережной, близко к историческому центру. В ноябре 2008-го музей распахнул двери своей первой выставки.

На сравнительно небольшой территории разместились выставочный зал, демонстрационная часть, терраса с видом на город.

От зерна до дегустации

В залах музея рассказывают о происхождении кофейного напитка, о том, как его пили в разных странах и эпохах. Среди экспонатов — редкие вещи: копия кофеварки Людвига Бетховена, оборудование обжарки XVIII–XX веков, посуда для кофейных церемоний.

Также проводятся мастер-классы, дегустации сортов, обучение бариста и создание аксессуаров из кофейных зёрен.

Терраса и вкус города

Особое место занимает кофейная терраса на втором этаже — с видом на исторический Петербург. Здесь можно попробовать сорта кофе, включая эксклюзив — например, самый дорогой в мире Kopi Luwak. Музей приглашает не лишь посмотреть, но и почувствовать вдохновение напитка.

