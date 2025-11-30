СССР на пляже: пять безумных способов добраться до моря

Черноморские курорты Советского Союза — Сочи и Крым — славились не только целебным воздухом, но и сложным рельефом.

Гористые местности с крутыми склонами создавали серьезную проблему: как доставить постояльцев санаториев, пансионатов и гостиниц, расположенных не на первой линии, к самой кромке моря, а главное — как вернуть их обратно наверх.

Для архитекторов и администраций этот вызов становился вопросом престижа. Если в одних местах ограничивались лестницами или автобусами-челноками, то некоторые здравницы СССР пошли по пути создания поистине оригинальных и недешевых транспортных систем — фирменных “фишек” курорта.

Шахтный ствол в Крымской скале: лифт “Днепра”

Одним из самых эффектных решений стал подземный лифт санатория “Днепр” в поселке Гаспра, Крым. Здравница, открытая в 1922 году на месте бывшего княжеского имения, оказалась в окружении скал, подходящих почти вплотную к морю.

Для решения проблемы доступа к пляжу в старинном реликтовом парке Харакс был прорублен шахтный ствол. Высота подъема этого лифта составляет около 50 метров.

После выхода из лифта отдыхающих ждал “длинный извилистый тоннель на пляж, как в переходе метро”, который далее раздваивался к самой пляжной линии и к лодочной станции.

На текущий момент этот лифт остается действующим. Аналогичное действующее подземное решение с тоннелем можно найти и в гостинице “Ялта-Интурист”. При этом ранее действовал открытый береговой лифт, который демонтировали в 1980-е годы.

Мини-метро в Сочи: фуникулер “Орджоникидзе”

Санаторий имени Орджоникидзе в Сочи считался одной из самых помпезных здравниц советского периода.

В 1952 году для удобства курортников соорудили фуникулер, соединявший основной комплекс, расположенный на высоте 75 метров над уровнем моря, с пляжем. Этот объект служил неким аналогом мини-метро или даже стамбульского Тюнеля.

Уникальность его заключалась в прохождении части пути под оживленным Курортным проспектом. Длина линии составила 350 метров, из которых около 125 метров пролегали именно в подземном тоннеле.

Время в пути занимало всего около трех минут. С 1985 года на линии работали два вагона ВГД-1 Малаховского экспериментального завода. Однако, к сожалению, в 2010 году, после закрытия санатория, фуникулер оказался заброшен.

Тоннель-лабиринт пансионата “Нева”

В Алуште, рядом с заброшенным 14-этажным корпусом пансионата “Нева”, находится другой инженерный феномен — самый протяженный тоннель на черноморском побережье.

Его длина достигает 300 метров, и он ведет к Восточной набережной. Кто и с какой целью его построил — до сих пор остается загадкой, информация об этом отсутствует в открытом доступе.

Спуск в этот “серый и мало освещенный тоннель” начинался по лестнице. Далее следовало прохождение по извилистому коридору. В середине тоннеля имелся выход из санатория, который сейчас заблокирован.

“По бокам тоннеля идут какие-то трубы и кабели, а стены исписаны граффити разных лет, как стена Цоя в Москве”, — отмечают наблюдатели.

Канатный гигант: воздушный путь пансионата “Нева” (Сочи)

Пансионат Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) в Сочи, с его 24-этажным корпусом в стиле советского модернизма, открылся в 1978 году на вершине горы Виноградной.

Чтобы компенсировать серьезную удаленность от моря, администрация пошла на постройку канатной дороги. Ее протяженность — 1200 метров, что делало ее самой длинной в Сочи на тот момент.

По некоторым данным, эта маятниковая канатка начала работу чуть позже, в 1985 году. По маршруту пансионат — пляж курсировали две гондольные овальные кабинки на 20 пассажиров, произведенные Тбилисским авиационным заводом.

Примерно в 2018 году канатку остановили, а вскоре закрыли и сам пансионат на реконструкцию (он стал называться “Нева-Интернешнл”).

На данный момент канатная дорога не функционирует, и маловероятно, что она возобновит работу, учитывая активное строительство жилых комплексов вдоль ее трассы.

Ретротрамвай как курортный экспресс

Самым неординарным решением отличился пансионат “Береговой” в селе Молочное, что под Евпаторией, расположенный в 1,5 км от моря. Оригинальность заключалась в строительстве однопутной узкоколейной трамвайной линии.

Вероятно, этому способствовала договоренность с Юго-западной железной дорогой в обмен на путевки для сотрудников.

Система функционировала с 1989 по 2014 год в сезон и была доступна для всех желающих за плату (или бесплатно по курортной карте пансионата).

На линии использовался настоящий ретротрамвай Gotha из ГДР 1950-х годов, работавший в челночном режиме. Позже пансионат закрыли на реконструкцию, и вместе с ним остановилась и пришла в упадок трамвайная линия.