Городовой / Город / Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поребрик сильнее алгоритма: узкие тротуары не пускают роботов‑курьеров в сердце Петербурга Город
Не поезд, а его «сердце»: в Коломне стартовали испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда для ВСМ Город
Видеть сквозь стены и перемещаться по тротуарам: футуристические идеи столетней давности и какие стали реальностью Общество
«Отмените Долину в 2026‑м»: петербуржцы запускают петицию Город
Проветривание по-советски: как люди потеряли свежий воздух в погоне за герметичностью Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Опубликовано: 29 ноября 2025 20:15
Семья Кельх
Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию
Городовой ру

Императорские яйца Фаберже давно стали легендой, но ювелир делал пасхальные сюрпризы и для тех, чьи фамилии стояли далеко от списка Романовых.

Фаберже сделал 50 императорских яиц для Александра III и Николая II — 30 для Марии Фёдоровны и 20 для Александры Фёдоровны. Они прославились, но вовсе не были единственными. Как только мода закрепилась при дворе, у ювелирного дома появились частные клиенты, которые хотели "почти как у Романовых".

Базанова–Кельх: вторая коллекция страны

Самая крупная частная серия — яйца для промышленника Александра Кельха и его жены Варвары Базановой. Для неё с 1898 по 1904 год сделали семь пасхальных яиц, сегодня их так и называют "кельховские".

По уровню — это «второе место» после императорского собрания: как минимум семь штук против пятидесяти. Многие кельховские яйца повторяют мотивы царских: "Кельховская курочка" отсылает к первому императорскому яйцу-курочке, другие цитируют уже созданные модели. Частная роскошь буквально копировала придворный вкус.

От герцогини до нефтяного барона

Круг заказчиков был международным. Среди немногих избранных частных клиентов —

  • герцогиня Мальборо (Консуэло Вандербильт), для которой в 1902 году сделали роскошное розовое "Pink Serpent"-яйцо;
  • французская ветвь Ротшильдов — знаменитое «яйцо-часы Ротшильдов» 1902 года было заказано Беатрис Эфрусси де Ротшильд как подарок к помолвке родственницы;
  • князья Юсуповы, для которых создали часовое яйцо к 25-летию свадьбы;
  • Эммануэль Нобель, племянник Альфреда Нобеля и нефтяной магнат, заказавший у Фаберже знаменитое "Ледяное яйцо".

Всего, помимо пятидесяти императорских, известно около пятнадцати "частных" яиц — именно они составили тот самый закрытый клуб, где с Романовыми могли встать в один ряд только самые богатые люди своего времени.

Что выбрать: императрицу или миллионершу?

Для Фаберже эти заказы были не просто дополнительным заработком. Частные яйца позволяли повторять удачные находки, экспериментировать с формой и механизмами, а иногда — буквально тиражировать императорские идеи для тех, кто очень хотел "как у них". Так что за спиной каждой витрины с яйцами Фаберже стоит не только история двора, но и список тех, кто мог позволить себе встать рядом с императрицами — хотя бы в пасхальной шкатулке.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью