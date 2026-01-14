Городовой / Город / Университет профсоюзов в Питере под прицелом: иск за платное обучение
Университет профсоюзов в Питере под прицелом: иск за платное обучение

Опубликовано: 14 января 2026 04:00
globallookpress.com
Университет профсоюзов в Питере под прицелом: иск за платное обучение
Учебное заведение приняло решение не возвращать 1,2 миллиона рублей после обращения заявителя.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано заявление с требованием вернуть 1,2 миллиона рублей, внесённых за платное обучение. Иск подала компания «Лидер СГ» 12 января. Финансовый спор возник с Санкт-Петербургским университетом профсоюзов.

Организация направила одного из сотрудников в вуз, переведя соответствующую сумму, однако до начала занятий учебные планы изменились — было принято решение об обучении в другой образовательной структуре. Перечисленные университету средства компания запросила обратно. Представитель истца сообщил:

«Сейчас мы пытаемся вернуть деньги, 1,2 миллиона рублей, в судебном порядке».

Руководство университета ответило, что деньги уже перераспределены и возврат невозможен. Конфликт перешёл в юридическую плоскость, и теперь дело рассматривается в суде.

  • Иск: 1,2 млн рублей
  • Дата подачи: 12 января
  • Стороны: ООО «Лидер СГ» и Санкт-Петербургский университет профсоюзов

Автор:
Юлия Аликова
Город
