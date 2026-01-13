Праздник-призрак, который не дает покоя: почему Россия живет на 13 дней позже Европы — народная память не сдалась

Традиции, которые нельзя выкинуть: что празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год — феномен, который вызывает любопытство как у жителей России, так и у иностранцев.

Экскурсовод, автор проекта “Архитектура петербургского настроения” Ольга Антипина характеризует его в беседе с порталом «Городовой» как “настоящий праздник-призрак”.

Существует заблуждение, что данное торжество уникально только для России, но это не совсем так.

“Берберы (в Алжире, Марокко и Тунисе) традиционно отмечают Новый год почти в эти даты — по так называемому «берберскому календарю»”, — отмечает Антипина.

Этот календарь, по сути, является юлианским, с минимальными расхождениями, что сегодня приводит к празднованию 12 января, а не 14-го — “ввиду накопившихся ошибок в Алжире”.

Рождение тени: календарный сдвиг и народная память

Причина существования Старого Нового года кроется в великой реформе календаря. До 1918 года Россия жила по юлианскому стилю, который “отставал от Европы с её григорианским на целых 13 дней”.

Большевики, стремясь к синхронизации с остальным миром, решились на радикальный шаг:

“Просто взяли и «выкинули» эти две недели. Но народная память и церковный календарь так просто не сдались — вот и осталась в ночь с 13 на 14 января — ностальгическая тень «настоящего», старого Нового года”.

Святки: время гуляний, колядования и мистики

Период между двумя главными зимними датами — Рождеством Христовым (7 января) и Крещением Господним (19 января) — на Руси издревле назывался Святками. Это время было наполнено особым смыслом.

"Святки считались на Руси самым подходящим временем для гаданий. Это время радости, гуляний, колядования (песен с пожеланиями), ряжения и гаданий (особенно в «страшные вечера» перед Крещением), а также посещения гостей и помощи нуждающимся".

Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта "Архитектура петербургского настроения" Любовь Черник также поделилась современным советом, связанным с этими мистическими днями:

“Верить или нет, решает каждый сам, однако почему бы не попробовать написать на листочке бумаги аффирмацию на следующий год? Могу сказать точно, что это работает”.

Васильева коляда и изобилие на столе

Важным элементом традиций Старого Нового года является день памяти святителя Василия Кесарийского, богослова четвертого века, чья память чтится православной церковью 13 января.

По народному календарю этот день назывался Васильев вечер или Васильева коляда. Предки верили, что для привлечения удачи необходимо обильное застолье.

“Предки с утра готовили много блюд для себя и гостей, и верили, что это привлечет удачу”.

Изобилие на столе в этот вечер служило своеобразным призывом к благополучию на весь наступающий по старому стилю год.

Таким образом, Старый Новый год — это не просто сдвиг дат, а целый пласт непередаваемых традиций, сохраняющих связь времен.

