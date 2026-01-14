Неонатальный скрининг в России усилили: добавили два наследственных заболевания

На совещании с заместителями председателя правительства России Татьяна Голикова объявила о расширении программы неонатального скрининга. Теперь перечень исследований пополнится проверкой на два дополнительных наследственных заболевания. Такое нововведение реализуется по поручению главы государства.
По словам Голиковой, поддержка для детей с выявленными нарушениями будет организована через фонд «Круг добра». Введение новых тестов позволит врачам на ранней стадии обнаруживать патологии и своевременно назначать необходимое лечение. Это увеличит вероятность предотвращения тяжёлых осложнений и поможет спасти детские жизни.
Дополнение программы скрининга – очередной шаг в развитии системы ранней диагностики. Решение правительства направлено на расширение доступности медицинской помощи для маленьких пациентов.
