Петербург снова стал площадкой для важного диалога.
В разных регионах показатель будет различаться.
С 2023 года программа по выявлению заболеваний у новорожденных в России охватывает почти сорок различных нарушений здоровья, среди которых появилась и спинальная мышечная атрофия.
Россиянам обещают «фантастические цифры» на грани реальности.
Количество молодых семей и рождаемость зависят не только от желаний людей, но и от условий, в которых им комфортно создавать и растить детей.
Нужно смещать фокус на позитивные аспекты семейных отношений и воспитания.
Материнского капитала должно быть достаточно.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что продлять период нерабочих дней в России не придется, если население ответственно отнесется к соблюдению антиковидных мер и будет активно вакцинироваться. Об этом чиновница заявила на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей «Будущее сферы труда в России».
Около трети скончавшихся от различных заболеваний в России – это трудоспособные граждане, причем 80% умерших составляют именно мужчины, заявила 6 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.