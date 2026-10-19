Голикова надеется, что период нерабочих дней в России будет коротким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что продлять период нерабочих дней в России не придется, если население ответственно отнесется к соблюдению антиковидных мер и будет активно вакцинироваться. Об этом чиновница заявила на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей «Будущее сферы труда в России».