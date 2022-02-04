Все новости / Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Политика
Путин сообщил о планах снять ограничения для контактирующих с больными COVID-19
В ближайшее время в России будут снимать ограничения для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России», передает РИА Новости.
04 фев 2022 14:45
Общество
Вице-премьер Голикова: в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ ускоренного изготовления вакцин для противодействия новым инфекциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.  
01 фев 2022 20:01
Общество
Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в 35 регионах России
В России уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией превышен в 35 субъектах. Как сообщает «Лента», об этом в ходе совещаниияпрезидента страны Владимира Путина с членами правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
26 янв 2022 18:52
Общество
Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина
В России вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с двух недель до одной. Об этом проинформировал председатель правительства страны Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает ТАСС.
25 янв 2022 17:15
Общество
Из перечня поручений президента Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах
Кремль аннулирует поручение президента Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.  
17 янв 2022 14:09
Общество
Вице-премьер Голикова призвала россиян при первых симптомах простуды обращаться к врачам
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обратила внимание жителей страны на то, что при симптомах простуды необходимо обратиться к врачу.
14 янв 2022 20:43
Общество
Голикова: в России сохранят доступ в общественные места по ПЦР-тесту
Россиянам без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании разрешат посещать общественные места при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. О соответствующих поправках к законопроекту о QR-кодах сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
14 янв 2022 12:18
Общество
Голикова: в России выявлено 698 случаев заражения «омикроном»
Самый тяжелый удар «омикрона» придется на Московский регион, а количество зарегистрированных случаев нового ковид-штамма достигло почти 700. Об этом на совещании у президента страны завила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
12 янв 2022 12:38
Политика
Путин заявил, что Россию ждут новые вспышки COVID-19
Россию ожидают новые вспышки заболеваемости коронавирусом и свою роль в этом сыграли длинные новогодние каникулы. Так президент Владимир Путин охарактеризовал нынешнюю эпидемиологическую ситуации в России в ходе совещания с правительством, передает РИА Новости.
12 янв 2022 12:17
Общество
Голикова допустила изменение срока ревакцинации из-за штамма «омикрон»
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рекомендуемые сроки ревакцинации от COVID-19 могут быть сокращены из-за распространяющейся угрозы омикрон-штамма. Об этом она заявила во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.
17 дек 2021 12:40
Общество
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении. Подавляющее большинство депутатов проголосовали за него — 329, не поддержали инициативу 87 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
17 дек 2021 08:25
Общество
Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС
Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.  
16 дек 2021 15:47
Общество
В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,4 миллиона человек
В России на сегодняшний день полностью привиты более 70 миллионов человек, свыше 76 миллионов получили один компонент вакцины. Об этом в Государственной думе рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
16 дек 2021 15:00
Общество
В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
В России количество зарегистрированных случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выросло с 16 до 25. Об этом в Государственной думе рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
16 дек 2021 14:30
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