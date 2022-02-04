Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС

Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.