Городовой / Татьяна Голикова

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Неонатальный скрининг в России усилили: добавили два наследственных заболевания Неонатальный скрининг в России усилили: добавили два наследственных заболевания
С 2023 года программа по выявлению заболеваний у новорожденных в России охватывает почти сорок различных нарушений здоровья, среди которых появилась и спинальная мышечная атрофия.
14 янв 2026 03:00
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Голикова надеется, что период нерабочих дней в России будет коротким Голикова надеется, что период нерабочих дней в России будет коротким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что продлять период нерабочих дней в России не придется, если население ответственно отнесется к соблюдению антиковидных мер и будет активно вакцинироваться. Об этом чиновница заявила на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей «Будущее сферы труда в России».
27 окт 2021 12:46
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Вице-премьер Голикова: почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст Вице-премьер Голикова: почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст
Около трети скончавшихся от различных заболеваний в России – это трудоспособные граждане, причем 80% умерших составляют именно мужчины, заявила 6 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
06 сен 2021 16:43
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