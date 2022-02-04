В ближайшее время в России будут снимать ограничения для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России», передает РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ ускоренного изготовления вакцин для противодействия новым инфекциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.
Наибольшее число госпитализации пациентов с коронавирусом зафиксировано в 35 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
В России уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией превышен в 35 субъектах. Как сообщает «Лента», об этом в ходе совещаниияпрезидента страны Владимира Путина с членами правительства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
В России вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с двух недель до одной. Об этом проинформировал председатель правительства страны Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает ТАСС.
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о сокращении сроков изоляции для инфицированных коронавирусом до семи дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Кремль аннулирует поручение президента Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
В России коронавирусную инфекцию без обращения к врачам перенесли около 300 тысяч человек.
Россияне и иностранцы в России после 1 февраля смогут получать COVID-сертификаты по результатам теста на антитела.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обратила внимание жителей страны на то, что при симптомах простуды необходимо обратиться к врачу.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом возрастает до пяти раз.
Россиянам без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании разрешат посещать общественные места при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. О соответствующих поправках к законопроекту о QR-кодах сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Самый тяжелый удар «омикрона» придется на Московский регион, а количество зарегистрированных случаев нового ковид-штамма достигло почти 700. Об этом на совещании у президента страны завила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Россию ожидают новые вспышки заболеваемости коронавирусом и свою роль в этом сыграли длинные новогодние каникулы. Так президент Владимир Путин охарактеризовал нынешнюю эпидемиологическую ситуации в России в ходе совещания с правительством, передает РИА Новости.
Достичь коллективного иммунитета можно только 100-процентной вакцинацией россиян. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рекомендуемые сроки ревакцинации от COVID-19 могут быть сокращены из-за распространяющейся угрозы омикрон-штамма. Об этом она заявила во время выступления в Госдуме, передает РИА Новости.
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении. Подавляющее большинство депутатов проголосовали за него — 329, не поддержали инициативу 87 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Человек, зараженный коронавирусной инфекцией, может провести в стационаре непредсказуемо долгое время, поэтому к идее добровольного страхования непривитых граждан стоит отнестись осторожно. Такое мнение в ходе выступления в Государственной думе высказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
В России на сегодняшний день полностью привиты более 70 миллионов человек, свыше 76 миллионов получили один компонент вакцины. Об этом в Государственной думе рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
В России количество зарегистрированных случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выросло с 16 до 25. Об этом в Государственной думе рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.