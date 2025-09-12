Городовой / Общество / Семья, дети и ДНК: Голикова призывает пересмотреть подход к телешоу о родительстве
Семья, дети и ДНК: Голикова призывает пересмотреть подход к телешоу о родительстве

Опубликовано: 12 сентября 2025 18:02
генетический анализ
globallookpress/Roman Naumov

Нужно смещать фокус на позитивные аспекты семейных отношений и воспитания.

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила обеспокоенность по поводу популярности телепередач, посвященных определению отцовства через ДНК-тесты.

Такие программы входят в противоречие с декларируемыми традиционными духовно-нравственными ценностями.

"Может быть, нам уже надо переворачивать эту историю? Ну, уже невозможно, рассуждая о традиционных духовно-нравственных ценностях, замерять ДНК”.

Подобный контент может усугублять сомнения и конфликты.

Новая реальность

Как пишет "Фонтанка", Голикова также поделилась статистикой:

“Больше людей стали думать, что воспитывать детей проще, когда их много, а еще 44% опрошенных считают, что отец должен принимать участие в воспитании наравне с матерью”.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Сообщить об ошибке
