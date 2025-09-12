Семья, дети и ДНК: Голикова призывает пересмотреть подход к телешоу о родительстве

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила обеспокоенность по поводу популярности телепередач, посвященных определению отцовства через ДНК-тесты.
Такие программы входят в противоречие с декларируемыми традиционными духовно-нравственными ценностями.
"Может быть, нам уже надо переворачивать эту историю? Ну, уже невозможно, рассуждая о традиционных духовно-нравственных ценностях, замерять ДНК”.
Подобный контент может усугублять сомнения и конфликты.
Новая реальность
Как пишет "Фонтанка", Голикова также поделилась статистикой:
“Больше людей стали думать, что воспитывать детей проще, когда их много, а еще 44% опрошенных считают, что отец должен принимать участие в воспитании наравне с матерью”.