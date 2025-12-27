Неочевидная причина: Пиотровский объяснил, зачем Петербург ставит на улицах живые ёлки

Вопрос о том, стоит ли устанавливать натуральные ели на городских улицах перед новогодними праздниками, в этом году обсуждался в Смольном. Заместитель главы города Борис Пиотровский рассказал об этом. Он отметил, что городские жители предпочитают именно живые ели, считая их не только более экологичным, но и экономичным вариантом.

Пиотровский признался, что поначалу сам сомневался в оправданности таких решений. Он пояснил: ежегодно в лесничествах проводят плановые вырубки, удаляя те деревья, которые представляют опасность. Все ели, установленные на праздники, обычно росли рядом с дорогами и, так или иначе, подлежали бы спиливанию по техническим причинам.

Заместитель губернатора уточнил, что этот процесс неизбежен.

«Так что, это неминуемо», — отметил он. Рядом с трассами всё равно периодически приходится срезать деревья из-за их возраста или состояния.

В этом году на Дворцовой площади была установлена ель, которой исполнилось 150 лет. Пиотровский подчеркнул, что её в любом случае пришлось бы убрать по причине возраста.

«Это нормальный процесс, не стоит так трепетно ко всему этому относиться. Поэтому, собственно говоря, по совокупности факторов на Дворцовой площади и стоит настоящая ель», — добавил он.

Чиновник напомнил: уже проводились подсчёты относительно стоимости искусственных деревьев сопоставимого размера. По его словам, изготовление искусственной ели, напоминающей ту, что сейчас украшает Дворцовую площадь, обошлось бы бюджету в пять-семь раз дороже. При этом создать полностью идентичную копию невозможно.

Он также обратил внимание на такие вопросы, как хранение искусственных деревьев и их внешний вид через несколько лет. Как пояснил Пиотровский, если даже искусственная ель прослужит около пяти лет, её всё равно придётся разбирать и где-то содержать, а сохранить её достойный вид сложно.

