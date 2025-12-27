Учитель построил виллу, ученик надстроил гиганта: дом на Монетной в Петербурге, который менялся дважды — и выжил

Здесь перемены не разрушали замысел, а только делали его заметнее.

На Большой Монетной стоит дом, который складывался в два этапа: сначала как изящный особняк Леонтия Бенуа, а затем — как модерновый доходный дом, расширенный его учеником Василием Андросовым. Оба архитектора работали для семьи Кавос, и эта преемственность придала зданию цельность и характер.

От французской виллы — к петербургскому модерну

В конце XIX века Леонтий Бенуа построил здесь двухэтажный особняк для Евгения Кавоса и его супруги, художницы Екатерины Зарудной-Кавос. Владелец приходился архитектору двоюродным братом, и дружба с хозяевами дала Бенуа редкую для того времени свободу в художественных решениях.

Он выбрал "новофранцузский стиль" и использовал сочетания натурального камня, кирпича, терракоты и цемента вместо привычной лепнины. Даже старицкий известняк здесь применили впервые в Петербурге.

Особняк оценили сразу: в 1907 году он вошёл в число призёров городского конкурса на красоту зданий.

Когда ученик продолжает дело учителя

В 1907 году начинается перестройка. Её поручили Василию Андросову — ученику и помощнику Бенуа. Он сохранил общий характер архитектуры, добавил два этажа и превратил частный особняк в доходный дом. Спустя пять лет архитектор расширил его ещё раз — пристроил крыло со стороны Большой Монетной и дворовый флигель. Новым акцентом стал керамический фриз, отличающий пристройку от первоначального корпуса.

Львы на фасаде, Маугли в парадной и лазарет балерины

Фасад доходного дома легко узнаётся по маскам львов и орнаментальным вставкам. Перед входом сохранились декоративные светильники, а в парадной — старинная люстра и барельефы на тему "Маугли", созданные для поздней части здания.

Во время Первой мировой войны Матильда Кшесинская открыла здесь лазарет на собственные средства. Позже в доме собирался литературно-художественный кружок имени Герцена — адрес, связанный с художественной и интеллектуальной средой начала ХХ века.

Сегодня дом Кавоса — объект культурного наследия, хотя некоторые части требуют реставрации. Но главное в нём уцелело: редкая история архитектурной преемственности, в которой ученик сумел бережно продолжить мысль своего учителя.