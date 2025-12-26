Кому звонить, когда шлагбаум заблокировал скорую: петербуржцы негодуют

Когда пульт от шлагбаума угрожает жизни.

Установка шлагбаумов во дворах Петербурга — это острая тема, где стремление к безопасности сталкивается с фундаментальными правами собственности.

Несмотря на то что новые административные регламенты упрощают сбор документации — требуя решения ⅔ голосов собственников с указанием источников финансирования и порядка доступа экстренных служб — реальность такова, что многие жители чувствуют себя ущемленными.

Адвокат Андрей Князев анализирует, кто именно страдает от таких решений, и где кроется юридическая уязвимость этих конструкций.

Финансовое бремя для несогласных

Главный удар принимают на себя те, кто не участвовал в голосовании или высказался против установки ограждения.

Адвокат отмечает в беседе с «Городовой», что расходы на столь масштабный проект ложатся на всех.

“Возникают серьезные финансовые и правовые обременения для всех собственников. Расходы на установку, обслуживание и ремонт шлагбаума, согласно статье 154 ЖК РФ, должны быть включены в плату за содержание жилья”.

Таким образом, собственники, не дававшие согласия, вынуждены финансировать ограничение своего же права пользования общим имуществом — ситуация, которую Князев называет нарушением принципа добросовестности и основанием для судебного оспаривания.

Кроме того, для многих автовладельцев, стремящихся избежать дорогостоящих коммерческих парковок, придомовая территория является единственным местом для хранения автомобиля.

Введение шлагбаума с обязательной платой за доступ ставит таких жильцов перед сложным выбором:

“платить за «гараж» или искать парковку в других местах”.

Это фактически монетизирует общее имущество в пользу части собственников.

Критическая угроза: задержка экстренных служб

Наиболее тревожным аспектом, по мнению эксперта, является обеспечение доступа для служб спасения.

Если доступ к шлагбауму осуществляется через пульты или приложения, в критический момент может произойти задержка, пока кто-либо из жильцов откликнется и откроет проезд. Это напрямую нарушает законодательство.

“Это напрямую противоречит статье 31 ЖК РФ, которая гарантирует беспрепятственный доступ в помещения, а также базовым принципам обеспечения общественной безопасности”.

Сложности возникают и для обыденных, но важных сервисов.

“Также существенно затрудняется доступ курьеров, служб такси и социальных работников, что особенно критично для маломобильных групп населения, пенсионеров и родителей с маленькими детьми”.

Необходимость постоянных звонков и ожидания открытия сводит на нет удобство этих услуг.

Путь к компромиссу: от ⅔ к единогласию

Адвокат указывает, что предложения о введении “гостевого времени” или временных пропусков должны быть не просто декларацией, а законодательно закрепленным обязательным условием для получения разрешения на установку ограждений.

В контексте предотвращения фальсификации решений собраний, вопрос легитимности голосования стоит особенно остро. Здесь предлагается кардинальное ужесточение требований.

В качестве компромисса, который может обеспечить справедливость, Князев предлагает закрепить:

“установка шлагбаумов как элемента, ограничивающего доступ к общему имуществу, требует не просто квалифицированного большинства, предусмотренного статьей 44 ЖК РФ, а единогласного согласия всех собственников”.

Исключение может составлять лишь установка конструкций, необходимых строго для обеспечения противопожарной безопасности.

Адвокат резюмирует:

“Шлагбаумы являются необходимостью в условиях дефицита парковочных мест и потребности в безопасности, но их установка не должна ущемлять права законных пользователей или использоваться УК как источник дохода”.

Золотая середина, по его мнению, лежит в плоскости жесткого административного надзора за исполнением решений и строжайшего контроля КИО за гарантией беспрепятственного доступа экстренных служб — это должно стать условием для выдачи любого разрешения.

