Почему рельсы трамваев не двигают ближе: тайны петербургских остановок

Как можно спасти пассажиров от наезда и пробок?

В то время как Москва активно внедряет безопасные и удобные трамвайные платформы — создав их уже более 150 штук — ситуация в Санкт-Петербурге вызывает серьезные вопросы.

Главная проблема кроется в устаревшей организации остановочных пунктов, когда пассажирам приходится выходить прямо на проезжую часть, пересекая несколько полос движения, чтобы добраться до тротуара.

Является ли перенос рельсов ближе к бордюру единственным решением, или этот вариант априори исключен?

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», делится с порталом «Городовой» своим видением этой наболевшей темы.

Благодатная улица — полигон для “ежедневного безумия”

Опасность такой организации движения недавно проявилась в полной мере на Благодатной улице.

“Несколько недель назад в Санкт-Петербурге на Благодатной улице чуть не произошла авария”.

Кадры с места происшествия демонстрируют, как пассажирка, выйдя на остановке “Витебский проспект”, едва не попала под колёса автомобиля.

Автолюбитель продолжил движение, не сбавляя скорости, и лишь в последний момент сумел увернуться от наезда.

Воронин характеризует ситуацию на этой магистрали как откровенный провал в организации движения:

“На данной улице происходит какое-то ежедневное безумие. Трамвайные остановки здесь с выходом на проезжую часть, что само по себе опасно, когда даже одна полоса. Но в данном случае пешеходы идут через три (!) полосы”.

Возникает закономерный вопрос о роли контролирующих органов:

“Не знаю, куда смотрит Комитет по транспорту и ГИБДД, их видимо устраивает такое положение дел”.

Решение: платформы и обособление

Даниил Воронин предлагает конкретный план для Благодатной улицы, который мог бы стать образцом для всего города.

Поскольку на улице имеется по три полосы движения в каждую сторону, “места достаточно, чтобы разместить на улице трамвайную платформу, куда бы могли выходить пассажиры”.

Главное преимущество такого решения очевидно:

“Большая польза трамвайной платформы в том, что она исключает возможность быть сбитым при выходе из трамвая”.

Помимо повышения безопасности, урбанист считает необходимым решить и проблему трамвайной пропускной способности. На данном участке, где застревают трамваи, курсируют 2 маршрута трамвая, 4 автобуса и 2 троллейбуса.

Однако железнодорожный путепровод вынуждает сужать количество полос с трех до двух.

Создание “шлюза” для приоритетного проезда

Для устранения пробок Воронин предлагает создать специальный “шлюз”, который бы давал приоритетный проезд автобусам и троллейбусам.

Это позволило бы общественному транспорту “высаживать людей на остановке общественного транспорта и сразу перестраиваться без препятствий и ожидания пропуска в нужный ряд”.

Благодаря этим изменениям, Благодатная улица, по мнению планировщика, станет не только безопаснее, но и существенно быстрее для пассажиров.

Размещение трамвая по оси улицы

Урбанист также подчеркивает важность правильного расположения самих трамвайных путей.

“Трамвай лучше располагать на оси улицы (по середине). Так как тем самым у трамвая меньше точек пересечения с другими участниками движения”.

Именно обособление пути, по мнению специалиста, является залогом долгосрочной эффективности и безопасности, позволяя трамвайной системе работать автономно, а платформы, в свою очередь, “позволяют избежать травматизма”.

