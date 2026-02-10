Лучше Сочи и КМВ — незаслуженно забытый курорт с полезным отдыхом — «райский уголок» с ценами как в СССР

Этот куророт незаслуженно забыт

Территория нашей страны обширна, и периодически появляются сведения о ранее популярных, но ныне полузабытых курортных зонах. В качестве примера можно привести Горячий Ключ.

Горячий Ключ признан одним из наиболее экологически чистых городов Российской Федерации. Расположенный у подножия гор, он окружен обширными лесными массивами, где зеленые насаждения занимают более половины его территории. Город Горячий Ключ в Краснодарском крае известен своим мягким климатом, сохраняющимся даже в зимний период, и наличием термальных источников, привлекающих посетителей круглый год. Именно благодаря этим источникам город получил свое название.

История города берет начало в XIX веке с адыгского поселения. Уже тогда местное население осознавало целебные свойства этой местности, называя ее на своем языке «горячей водой». В 1864 году здесь был основан госпиталь, вокруг которого впоследствии сформировался курорт. Примечательно, что при планировании застройки было принято решение о возведении зданий, стилизованных под швейцарские коттеджи.

В начале 1900-х годов поселок (статус города был присвоен позднее) именовался Алексеевский Горячий Ключ в честь цесаревича Алексея Николаевича Романова, единственного сына императора Николая II. В тот период курорт был доступен исключительно для состоятельных граждан. После Октябрьской революции он стал открыт для всех желающих.

Термальные источники Горячего Ключа по своему составу сопоставимы с источниками Мацесты, расположенной в Сочинском районе. Минеральные воды, используемые для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, аналогичны водам Ессентуков на Северном Кавказе. Кроме того, здесь представлены уникальные целебные воды.

Отличительной особенностью Горячего Ключа является его расположение на пути к морскому побережью, при этом он находится в непосредственной близости от Краснодара. Доступность Краснодара обеспечивается автомобильным, автобусным и железнодорожным сообщением.

Ранее мы рассказали, какой российский курорт не уступает зарубежным, но о нем мало кто знает.