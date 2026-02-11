Городовой / Город / Интернет под запретом до 14: петербургский омбудсмен бьёт тревогу из-за детской преступности
Интернет под запретом до 14: петербургский омбудсмен бьёт тревогу из-за детской преступности

Опубликовано: 11 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin
Омбудсмен считает, что пользоваться интернетом детям можно только с момента получения паспорта.

Анна Митянина, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге, выступила за введение возрастного ограничения на использование интернета детьми.

Она озвучила эту идею на обсуждении тем информационной безопасности несовершеннолетних в городе, сообщает «Петербургский дневник».​

Причины предложения

Митянина связывает рост подростковых преступлений с распространением шокирующего контента в СМИ и интернете, что приводит к школьным расстрелам, буллингу и кибербуллингу.

В прошлом году в Петербурге зафиксировано 607 преступлений с участием детей, прирост тяжких составил свыше 33%, а повторная преступность достигла 49%.​

По ее словам, неконтролируемые новости в сети и СМИ усугубляют ситуацию, так как дети не умеют отличать фейки от правды и воспринимают негатив как норму, что усиливает ощущение мира как зоны катастроф.

Рост преступности наблюдается во всех сферах, и омбудсмен винит в этом информационную среду. Митянина считает, что доступ к интернету детям следует открывать только с момента получения паспорта.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
