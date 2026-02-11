Интернет под запретом до 14: петербургский омбудсмен бьёт тревогу из-за детской преступности

Анна Митянина, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге, выступила за введение возрастного ограничения на использование интернета детьми.
Она озвучила эту идею на обсуждении тем информационной безопасности несовершеннолетних в городе, сообщает «Петербургский дневник».
Причины предложения
Митянина связывает рост подростковых преступлений с распространением шокирующего контента в СМИ и интернете, что приводит к школьным расстрелам, буллингу и кибербуллингу.
В прошлом году в Петербурге зафиксировано 607 преступлений с участием детей, прирост тяжких составил свыше 33%, а повторная преступность достигла 49%.
По ее словам, неконтролируемые новости в сети и СМИ усугубляют ситуацию, так как дети не умеют отличать фейки от правды и воспринимают негатив как норму, что усиливает ощущение мира как зоны катастроф.
Рост преступности наблюдается во всех сферах, и омбудсмен винит в этом информационную среду. Митянина считает, что доступ к интернету детям следует открывать только с момента получения паспорта.