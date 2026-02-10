Городовой / Город / Синоптик Колесов: Петербург ждут сибирские морозы с 11 февраля
Синоптик Колесов: Петербург ждут сибирские морозы с 11 февраля

Опубликовано: 10 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Температура начнет снижаться из-за поворота ветра к южному направлению и вероятного прояснения к четвергу.

В Петербурге ожидается похолодание. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.​

По его данным, нынешнее потепление с температурой около -5°C окажется пиковым значением не только за февраль, но и с конца января, однако оно будет кратковременным.

С 11 февраля начнётся снижение температуры из-за изменения направления ветра на южное и возможного прояснения к четвергу.

Холодный воздух из Псковской области, Прибалтики и Белоруссии, где сейчас морозы до -15…-26°C, двинется на север.

В городе ночью температура упадёт с -10…-12 до -14…-16°C к пятнице, а днём стабильно установится на уровне -8…-10°C.​

Автор:
Юлия Аликова
